美軍中東基地部署衛星照曝光 愛國者飛彈已裝上卡車部署

位於卡達烏代德基地的「愛國者」防空飛彈系統，在1月17日（左）仍是半固定部署，2月1日時（右）已裝載至機動卡車。（路透）

美國與伊朗關係持續緊張，繼美軍日前調動「林肯號」航空母艦打擊群至中東之外，中東各美軍基地在近期都有加強部署的跡象，美軍在中東最大的駐外軍事基地、卡達烏代德空軍基地（Al Udeid）近期更被拍到愛國者飛彈已被轉移至卡車上，種種跡象顯示中東局勢逐漸加溫。

根據《路透》報導，針對美國的軍事威脅，伊朗革命衛隊警告，如果伊朗領土遭到攻擊，他們可能會對任何美國基地進行報復。美國在伊拉克、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國、阿曼、土耳其都設有軍事基地，印度洋上的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）也有美軍基地。

請繼續往下閱讀...

影像鑑識分析機構「Contested Ground」分析師古欣德（William Goodhind）指出，將1月與2月初拍攝的衛星照片做比對，就可以看到美軍在中東的軍事部署有所增加。古欣德指出，在卡達烏代德基地上，2月初的衛星照片可看到愛國者飛彈已裝載並停放在M983重型機動戰術卡車（HEMTT）上，「這項決定讓愛國者飛彈具備更高的機動性」。

報導指出，從商業衛星公司「Planet Labs」拍攝的衛星照片可看到，卡達烏代德空軍基地在1月17日有14架空中加油機和2架C-17運輸機；2月1日的畫面則顯示，現場有1架RC-135偵察機、3架C-130大力士運輸機、18架KC-135空中加油機和7架C-17運輸機。

位於約旦的穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）在1月25日並無任何軍機，但是2月2日拍到機場停放著1架C-17和1架C-130運輸機，以及4架EA-18G「咆哮者」電戰機。狄耶戈加西亞島基地2月6日的飛機數量，比1月31日還多了7架。

卡達烏代德空軍基地的飛機數量部分，相比1月17日（左）的數量，2月1日時（右）增加許多。（路透）

約旦的穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地在1月25日並無任何軍機（上），但是2月2日被拍到機場停放著1架C-17和1架C-130運輸機，以及4架EA-18G「咆哮者」電戰機（下）。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法