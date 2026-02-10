為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐洲議會通過2040年氣候目標 碳排要比1990年減少90％

    2026/02/10 23:59 中央社
    歐洲議會今天以413票對226票通過歐洲聯盟（EU）2040年氣候目標，力拚溫室氣體排放量較1990年水準劇減90%。圖為在法國史特拉斯堡舉行的歐洲議會全體會議期間，歐洲議會議員在投票環節中舉手表決。（歐新社）

    歐洲議會今天以413票對226票通過歐洲聯盟（EU）雄心勃勃2040年氣候目標，力拚溫室氣體排放量較1990年水準劇減90%，這是歐盟能否在本世紀中葉實現碳中和的重大里程碑。

    法新社報導，由於義大利等若干歐盟成員國對於這項目標仍有疑慮，因此歐洲議會（European Parliament）通過的最終條文做了妥協，有彈性允許5%的排放減量可由從歐盟以外地區購得的碳權來計算。這項目標將待歐盟各成員國做最後批准。

    未來若歐盟有需要，最終可再對成員國開放5%的額度用國際碳市場購買的碳權來滿足各自碳排目標。

    此外，在波蘭和匈牙利施壓下，最終協議版本將道路運輸與建築物供暖的碳排交易制度上路時間延後1年至2028年，儘管一些成員國仍爭取再往後延。

    歐盟的溫室氣體排放量雖僅次於中國、美國與印度，但在全球主要排放國當中對氣候行動的投入程度卻最高，在2023年已達到較1990年碳排水準減少37%。

    如今儘管歐盟在2040年氣候目標上做了讓步，但仍稱得上是全球對抗氣候暖化的領導者，並持續呼籲國際夥伴加緊相關努力。

