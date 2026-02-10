高市早苗狂勝北京失算 日媒：習近平可能尋求對話契機

《讀賣新聞》分析指出，習近平未來恐得面對長期執政的高市早苗政府，並尋求對話契機。（法新社檔案照）

日本國會眾議院選舉結果揭曉，在高市早苗首相領軍下，自民黨獲得316席，單獨跨過三分之二修憲門檻。《讀賣新聞》以「中國連續的失算」分析指出，從突然解散眾議院到選舉結果底定，日本政局發展連連超出北京預期，中國國家主席習近平未來恐不得不正面迎對因勝選而進一步鞏固政權基礎的高市早苗政府。

報導說，中國外交部發言人林劍9日在記者會上表示，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化；中方再次敦促日方 「撤回高市涉台錯誤言論」，強調中國捍衛國家核心利益的立場不容動搖。

自去年11月7日高市早苗在國會答詢時發表「台灣有事」談話以來，中國逐步升高對日本的經濟與外交壓力，包括呼籲中國公民避免赴日旅遊，以及禁止軍民兩用品項對日出口，還向聯合國「告洋狀」，指控日本「武力威脅」中國。外界普遍認為，北京意圖藉此迫使高市早苗政府讓步、撤回「台灣有事」相關發言， 進而拉低首相支持率，並削弱政權穩定性。

但選前各項民調顯示，高市早苗持續維持高支持率，反而有更多民意肯定她對中國採取強硬立場。隨後，高市早苗提前解散眾議院，也出乎中國預料，中國官媒《新華社》甚至形容此舉為「政治豪賭」。不過，高市早苗和自民黨最終獲得壓倒性勝利，使得北京當局之前的對日施壓策略，反而成為助攻高市早苗政府的因素，可說是完全失算。

《讀賣新聞》指出，如今隨著高市早苗政權可能長期執政，中國一方面仍將延續對日施壓，另一方面也可能尋求對話契機，例如配合今年11月於廣東深圳舉行亞太經合會議（APEC）領袖峰會，評估推動中日領袖會談。

