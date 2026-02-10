為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    視莫斯科為台海衝突能源後盾 愛沙尼亞示警：對俄讓步將加劇中國全球野心

    2026/02/10 22:28 編譯林家宇／綜合報導
    愛沙尼亞情報指出，西方對俄羅斯的讓步將加劇中國的全球野心。（路透）

    愛沙尼亞情報指出，西方對俄羅斯的讓步將加劇中國的全球野心。（路透）

    2022年2月烏俄戰爭爆發後，引發俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）直接衝突的危機意識。與俄羅斯接壤的北約成員國愛沙尼亞警告，即便莫斯科無意在今、明年對北約發動攻擊，仍加速整建軍力，並攔阻歐洲再武裝。

    愛沙尼亞對外情報局局長羅辛（Kaupo Rosin）10日向媒體表示，歐洲必須投資強化國防與內部安全，如此一來才能讓俄羅斯認定不具有對抗北約成員國的時機，「我們觀察到俄羅斯領導層非常關切歐洲的再武裝。他們認為歐洲或許能夠在2至3年獨立發起對抗俄國的軍事行動。」因此，莫斯科當前的目標是「拖延或阻礙」歐洲再武裝進程。

    據對外情報局發布的年度報告，俄國的彈藥產能擴張之快速，既能在持續與烏克蘭作戰的同時，囤積用於未來潛在軍事行動的庫存。另外，俄羅斯對愛沙尼亞發動的任何攻擊，勢必涵蓋針對全境的陸、海、空無人裝置行動。

    報告分析，儘管克里姆林宮表現出準備與華盛頓合作，以便解除制裁的態度，仍持續將美國視為最主要的全球對手。至於中國，北京視俄羅斯為邊緣化西方的有用盟友，以及在與台灣的潛在衝突中，遭制裁或海上封鎖情況下的能源來源，「對俄羅斯的任何讓步，實際上都會加劇中國的全球野心。」

