    首頁 > 國際

    日航「行李當日寄送服務」系統遭駭 2萬8千筆資料恐外洩

    2026/02/10 20:42 即時新聞／綜合報導
    日本航空公司「行李當日寄送服務」預訂系統遭到未經授權存取，高達2萬8千筆資料恐外洩。（法新社資料照）

    日本航空公司（JAL）宣布，機場至酒店及其他地點「行李當日寄送服務」預訂系統遭到未經授權存取，可能導致多達約2萬8千筆個人資訊（包括姓名和電話號碼）洩露。不過，日航表示，其他預訂系統（例如機票預訂系統）未受影響。

    綜合媒體報導，根據日航公告，日航「行李當日寄送服務」（為抵達的旅客提供託運行李當日派送至飯店的服務）的預訂系統無法正常運行，因此進行調查，確認9日凌晨有人從外部未經授權訪問系統。

    日航說明，自去年7月10日以來，使用該服務的約2萬8千筆個人資訊（如姓名、電話號碼和電子郵件地址）可能已洩露。並指出，可能洩漏的資訊不包含信用卡號或密碼，但目前尚未確認造成任何損失。

    日航決定暫停「行李當日寄送服務」，直至確認安全為止。其他預訂系統，例如機票預訂系統，不受影響。日航坦承，對於給客戶及相關方帶來的擔憂和不便，深表歉意。如果收到任何可疑的電話或電子郵件，請聯繫日航。

