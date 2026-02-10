為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    斥中國炒作「日本軍國主義復活」是認知戰 矢板明夫：高市是和平主義者

    2026/02/10 18:25 記者方瑋立／台北報導
    台灣教授協會與印太戰略智庫，合辦「日本眾議院大選後對東亞局勢的影響」演講，現場分別由印太戰略智庫執行長矢板明夫（中）、淡大全球政經系副教授徐浤馨（左）、台教會秘書長許文堂（右）主持說明。（記者田裕華攝）

    日本首相高市早苗勝選後，中國官媒持續散布「日本軍國主義復活」謠言。印太戰略智庫執行長矢板明夫今（10日）在台灣教授協會座談會中直言，這完全是中國共產黨的「大外宣」與認知作戰。他強調，高市早苗是徹頭徹尾的「和平主義者」，日本強化國防是為了協助美國防衛民主陣營，而非主動侵略。

    矢板明夫表示，戰後80年來，日本始終遵守國際準則，是國際社會公認的「優等生」。面對中國這個擴張性強權的威脅，日本若恢復軍備，將是台灣的幫手，更是捍衛國際民主自由的健康力量。他批評，北京現在拚命將高市早苗打成軍國主義分子，甚至暗示會有二二六事件「軍靴踏雪」的軍人干政重演，完全是惡意抹黑。

    「現在擔心日本軍國主義復活，完全是杞人憂天。」矢板明夫指出，日本目前是在《美日安保條約》架構下行動，目的是為了在「台灣有事」時能有效支援美軍後勤，絕非要對外發動戰爭。

    台灣教授協會秘書長許文堂也補充，中國對「軍國主義」的定義極其荒謬，在中共眼中，連《精靈寶可夢》、《名偵探柯南》等動漫作品都曾被扣上軍國主義的帽子。

    許文堂進一步對比指出，日本目前的防衛預算還在努力爭取達到GDP的2%，且受限於條約，軍隊行動屬於被動防禦；反觀中國，軍費以倍數增長，擁有全球最大規模的海軍艦隊與百艘潛艦，甚至阻撓台灣自製潛艦與軍購。

    許文堂質疑，一個窮兵黷武的國家去指責一個防衛預算受限的國家是「軍國主義」，這才是真正的笑話。

