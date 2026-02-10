褲裡有鮑！女盜捕瀕危海味藏下半身 面臨126萬天價罰款

加州執法人員在范達姆州立公園查獲男女盜捕海味，現場查扣兩大桶紫色海膽。其中一名女子更將活生生的瀕危鮑魚「藏在褲子裡」試圖闖關，過程全被高倍率觀察鏡錄下。（圖取自加州魚類與野生動物管理局臉書）

偷鮑魚竟塞到長褲內！美國加州一名女子近日在北加州州立公園盜捕瀕危鮑魚，並「低調」將活生生的鮑魚塞進褲子裡試圖闖關。執法人員透過高倍率觀察鏡全程目睹這段「入庫」過程，隨即在停車場將其攔下，並請來女警徹底搜身，該名女子最終交出兩顆鮑魚，恐面臨高達126萬台幣的天價罰款。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，加州魚類與野生動物管理局（CDFW）官員表示，執法人員當時在范達姆州立公園（Van Damme State Park）利用高倍率望遠觀察鏡監視潮間帶。發現一名女子與同伴正在採集紫色海膽，隨後該女子竟「小心翼翼」地將一顆瀕危的鮑魚藏進自己的長褲裡。

執法人員待兩人回到停車場後立即上前盤查。起初，該名女子僅從褲子裡掏出一顆體型較小的鮑魚交給官員。但由於監視過程顯示其動作不只一次，官員直覺案情並不單純，隨即請來女性執法人員支援。在女警抵達後，該女子自知難逃法網，主動從褲底「交出」第二顆鮑魚。

加州法律對於盜捕瀕危物種處罰極重。根據州法，盜捕鮑魚最高可處以4萬美元（約新台幣126萬元）罰款及1年有期徒刑。換算下來，該女子藏在褲子裡的這兩顆鮑魚，每顆代價高達63萬台幣。

野生動物管理局強調，目前美國西海岸所有的鮑魚品種均被列為「極危」。加州政府已全面禁止所有娛樂性與商業性的紅鮑魚採捕，該禁令將至少持續至2036年。官員解釋，由於海洋熱浪與2014年「海帶森林」大面積崩潰，導致鮑魚食物來源消失，數量急劇下降，目前每一顆種鮑對於生態復育都至關重要。

