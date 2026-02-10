為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    超實用！台網瘋傳「小野田紀美」迷因圖 逆輸出紅回日本

    2026/02/10 19:57 即時新聞／綜合報導
    日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美在某次例行記者會的神情，被台灣網友製作成網迷因，近期被「逆輸出」回日本後爆紅。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    台灣人日常生活除了熱衷玩諧音哏、與人論戰食物吃法，也非常喜歡將各種人事物製作成趣味「網路迷因」（meme、ミーム）。近期有日本網友發現，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美在某次例行記者會，對提問者擺出一臉相當無奈又厭世的神情，竟被台灣人製作成迷因來使用，消息一出，瞬間轟動日本全網。

    據了解，昨（9日）晚間一名時常分享台日時事的網友「のらいぬ」，在日本人習慣使用的X（原推特）曬出一張圖片，為台灣網友在去年自製、目前在多個社群平台使用率極高的小野田紀美迷因，該圖不僅有小野田紀美的厭世臉，圖片下方還會用正體中文寫下「露出關愛智X的眼神」，或者是用日文寫下台語諧音「りしれ供さ小」。

    事後另一名日本為「ショーン 不退転」的網友轉發該文，並熱心解釋台灣人通常會將這張迷因，用在想要表達「對瘋子投以憐憫的目光」的時候。2篇貼文合計意外吸引超過900萬人次瀏覽、10.8萬人按讚，許多日本網友直呼「超有共鳴」，哪怕語言不通，也能理解台灣人愛用它的原因，甚至討論起小野田紀美其他具有迷因感的公開照片。

    日本網友留言笑說，「眼神勝過千言萬語」、「看待垃圾的正確方法」、「這個表情真的很實用！」、「非常精妙又準確的表達」、「完美詮釋了『眼神勝於雄辯』」、「如果它變成LINE貼圖，我就買」、「畢竟小野田的表情真的非常豐富」、「我彷彿能聽到有人說：可憐的孩子」、「沒想到小野田的生動表情，能夠成為跨越國界的迷因」。

    除了關注從台灣「逆輸出」回日本的小野田紀美迷因，不少日本網友還注意到，台灣人並非首次製作或使用與「政治人物」有關的迷因。對此，有台灣網友指出，其實很多政治人物本身就是「行走的迷因」，像是曾在2017年接見小野田紀美等自民黨議員、時任台灣總統蔡英文，無論是執政期間或卸任後，其公開照時常被網友視為絕佳迷因取材元素。

    前總統蔡英文，曾在2017年接見小野田紀美等自民黨議員。（圖擷取自@「中華民國總統府」官網）

