俄國網美「水中分娩」 助產士竟是無照密醫 兒子出生1小時窒息夭折

27歲的俄羅斯女網紅拉卡耶娃，近期在家進行水中分娩，不料新生兒僅出生1小時，就因為嗆入羊水窒息，最終不幸夭折。（圖擷取自@aishachigga IG，本報合成）

在IG高達150萬人追蹤、俄羅斯人氣舞者兼女網紅拉卡耶娃（Aisha Chigga，本名Aisha Rakaeva），近期在家進行水中分娩，不料新生兒僅出生1小時，就因為嗆入羊水窒息，最終不幸夭折。當地執法部門透露，事發後警方逮捕一名自稱「水中分娩專家」的女助產士，但她涉嫌無照非法行醫，全案仍在調查當中。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在去年12月13日，27歲的拉卡耶娃在自己的莫斯科公寓打開充氣泳池並灌滿水，並整個人進入水中準備分娩，身旁還有一名59歲的助產士科特拉（Natalia Kotlar）協助，最終拉卡耶娃順利生下一名男嬰，然而男嬰卻在1小時後不幸死亡。執法部門消息人士透露，死去的男嬰是在水中吸入羊水導致窒息。



事後警方進行調查，發現長期以「水中分娩專家」自居的科特拉，其實完全沒有任何提供助產服務的正式資格，也不具備任何醫學學位或婦產科專業執照，協助拉卡耶娃順利生產屬非法行醫。報導指出，科特拉撰寫許多與水中分娩相關的書籍，還開設名為「溫柔生產」課程，並對外聲稱自己具有豐富的助產經驗與心理學背景。

俄羅斯婦產科醫師兼公共衛生專家葉羅費耶娃（Lyubov Yerofeyeva）表示，科特拉沒有接受過醫學訓練，根本不了解接生絕非只靠實務經驗就能勝任。英國皇家婦產科學院則指出，居家分娩比較適合健康、低風險且已生育過的婦女，但對初次生產的婦女而言，居家分娩遇到嚴重問題的風險，會遠比前往醫院分娩的風險還要更高，呼籲產婦選擇分娩方式時，務必確認接生人員的醫療資歷，確保緊急時刻能獲得專業救護。

報導指出，這起事件也再次引發各界對於居家分娩安全性的高度討論。有醫學專家以此案指出，拉卡耶娃遇到的悲劇，是因為接生者缺乏專業的生理學知識與急救訓練。另外，醫學專家解釋胎兒在子宮內，是透過臍帶獲取氧氣，因此肺部會充滿羊水，直到出生接觸空氣後才開始自主呼吸；若分娩過程發生意外，像是嬰兒過早吸入混合了胎便的羊水，或者是肺部液體未能及時吸收，就必須立刻由專業醫師進行抽吸和給氧治療。

目前已被警方逮捕的科特拉，仍堅持否認自己有做出任何不當或非法行為，同時對警方在審前的拘留提出異議。拉卡耶娃則在今年1月27日，透過社群平台Telegram發文表示，自己正在經歷她人生中最艱難的時刻。不僅要承受喪子之痛，還要面對產後住院的生理折磨，以及後續還必須面對漫長的司法調查。

