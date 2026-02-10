南韓催生政策見效？生育率連漲17個月 專家潑冷水：最大問題在這

受困於「全球最低生育率」陰霾的南韓，近期出現罕見曙光。（路透）

受困於「全球最低生育率」陰霾的南韓，近期出現罕見曙光。據最新統計，南韓出生人數已連續一年多呈現緩步增長，首爾街頭的母嬰用品展也湧現久違的人潮。儘管政府多年來投注數十億美元補助似乎初見成效，但專家警告，這波「嬰兒潮」可能只是疫情後的補償性反彈，深層的社會與結構性問題依舊是解決少子化的最大阻礙。

據《CNN》報導，南韓政府過去十年推出包括住房補貼、育兒津貼及延長產假等多項積極政策，試圖挽救崩盤的生育率。近期數據顯示，生育數字已連續17個月呈現上升趨勢。34歲的準媽媽朴海仁（Park Hae-in，音譯）表示，政府提供的遷居支援與育兒補助，確實讓她在規劃第二胎時態度轉趨積極；部分企業也一改過往保守風氣，讓員工能更無壓力地申請育兒假。

然而，這波反彈能否持續仍充滿變數。紐約州立大學布法羅分校教授林素貞（Sojung Lim）指出，目前的回升可能源於兩大因素：首先是疫情期間延後婚育的伴侶，現在正進入「追趕期」；其次則是目前黃金育齡女性人口基數相對較大，帶動了短期數據增長。她強調，儘管數字回升，但南韓的生育水準仍遠低於疫情前，更是已開發國家中的末段班。

除了經濟壓力，南韓惡劣的職場文化與僵化的性別觀念依舊令年輕人卻步。31歲的尹素妍（Yun So-yeon，音譯）透露，由於公司對懷孕員工極度不友善，不僅育兒假「看得到吃不到」，還得面臨被刁難甚至變相勸退的壓力，讓她在懷孕後被迫辭職。此外，社會上日益增多的「無兒童區」（No-kids zones）也讓育兒環境顯得不夠友善。北京「育媧人口研究中心」數據亦顯示，南韓是全球養育孩子成本最高昂的國家，高額的補習費讓中產階級家庭備感壓力。

專家分析指出，若南韓政府無法解決競爭激烈的教育體制及傳統家庭價值觀等根源問題，目前的生育反彈恐僅是曇花一現。隨着後疫情婚潮退去及適齡女性人口減少，生育率可能在數年後再度跌入谷底。這場少子化保衛戰的成敗，也成為同樣面臨人口危機的台、日、中及歐美各國高度關注的指標。

