高市大勝奪「挺台」民意護身符 外媒：北京被迫面對強硬對手

外媒分析，這場大勝不僅賦予高市早苗強大的民意護身符，更宣告北京試圖以經濟報復迫其低頭的策略徹底失敗。（美聯社）

日本首相高市早苗率領自民黨在大選中奪下罕見大勝，讓北京先前的經濟施壓策略踢到鐵板。外媒分析，這場選戰結果不僅替高市的「台灣有事」路線提供強力民意背書，更讓她擁有充足的政治空間，有望複製前首相安倍晉三「先展現強硬、再迫使北京接受現實」的對中戰略軌跡。

《日本時報》分析指出，自高市早苗去年11月發表「台灣有事、自衛隊可能軍事介入」的史無前例言論後，北京啟動了一系列非官方的經濟脅迫，包括警示遊客赴日、禁運海鮮及暗示限制稀土供應。中方原本意圖透過打壓高市支持率，來迫其收回挺台言論，結果卻出現反效果。

英國華威大學教授休斯（Christopher Hughes）指出，北京顯然低估了日本民眾對強化國防的支持。選民並未因經濟恫嚇而退縮，反而用選票支持了高市拒絕向壓力低頭的姿態。外媒評論認為，北京的打壓手段反而協助高市凝聚了強硬路線的支持者，使這場「政治賭博」，最終以高市的全面勝利告終。

複製「安倍模式」：以實力逼北京回歸務實

報導提到，外界觀察家正密切關注高市是否會重演其導師安倍晉三的成功路徑。2013 年，安倍在政權穩固後參拜靖國神社，展現不被歷史爭議勒索的立場；當北京意識到安倍將長期執政且無法撼動時，最終在2014年被迫與其展開務實對話。

高市在勝選後，針對參拜靖國神社表示，正致力「營造合適環境」，暗示未來可能依循這套成功的戰略模式。東京大學教授佐橋亮評估，高市極可能在就職首年，採取強硬姿態以建立談判籌碼，這雖然會讓中日關係暫時冰封，但從長遠來看，是迫使北京認知到，「必須與這位強硬領袖打交道」的必要手段。

待命「習川會」 讓北京承受改善關係壓力

目前日中關係已進入「觀望期」。高市計畫於3月19日訪美會晤總統川普，而習近平則預計在4月初於北京接待川普。分析指出，高市目前的策略是將「改善關係」的球踢回北京，讓中國自行評估何時要重啟對話。

《日本時報》引述休斯教授的分析指出，隨著高市早苗掌握眾議院絕對多數、且預計執政至2028年，北京必須面對現實：若想維持與日本的經貿關係，就必須學著與這位堅守「台灣有事」立場的首相「打交道」。在這場權力博弈中，日本民意已為高市奪下了重要的戰略主動權。

