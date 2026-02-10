從不被看好到壓倒性勝利！韓媒分析高市早苗「4大勝利關鍵」

日本首相、自民黨總裁高市早苗。（法新社）

日本眾議院選舉8日落幕，由首相高市早苗領導的執政黨自民黨取得壓倒性勝利，奪下316席，單獨過半並超過總席次三分之二門檻310席，若加上日本維新會36席，執政陣營合計掌握352席。南韓媒體《東亞日報》分析，高市在短短4個月內翻轉原本不被看好的局勢，關鍵在於4大勝利策略。

報導指出，高市去年10月就任首相時，外界普遍認為她政治基礎薄弱，甚至她自己也曾自嘲「雖然當上自民黨總裁，但不知道能不能成為首相」。未料短短4個月內掀起高市風潮「サナカツ」，不僅成為日本流行語，更在此次大選寫下罕見勝績。

請繼續往下閱讀...

《東亞日報》分析，第一個關鍵在於高市早苗說話風格果斷清楚。日本社會向來不輕易表露內心真實想法，不少政治人物因此說法曖昧、拖延決策以規避責任，但高市以明確立場突圍。她去年11月公開表示「台灣有事時將介入」，成為首位在公開場合如此表態的日本首相，即使遭中國強烈反彈仍拒絕道歉，支持度一度維持約7成，選民認為她在壓力下仍敢直言。

第二是成功塑造「拚命做事的首相」形象，高市上任時曾說「我要工作、工作、再工作、一直工作下去」，還被選為年度流行語。她鮮少參加政界應酬，就任後第46天才首次出席晚間餐敘，每天平均僅睡2到4小時，全力投入公務，也被視為與自民黨長期給人派系政治、黑金與菁英主義的形象保持距離。

第三為善用社群媒體與選民溝通。高市在X平台追蹤數高達260萬，遠高於此次選舉失利的野田佳彥。她不僅透過社群說明政策，也會分享生活片段，例如自嘲沒時間去美髮店而自己剪壞頭髮，並製作YouTube影片鎖定年輕族群，加強互動感。

第四則是非世襲政治人物的背景優勢。日本政壇世襲色彩濃厚，高市卻出身平民家庭，父親是公司職員、母親曾任警察，大學學費靠打工負擔。在松下政經塾學習時，曾被派往美國國會實習。她為了節省通勤時間並應對緊急公務，曾帶著睡袋在辦公室或官邸待命，展現吃苦耐勞的工作狂性格。外界形容她為了理想不惜付出，具高度韌性，也成功打動選民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法