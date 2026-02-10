歷來最佳！2025年全球清廉指數 台灣進步1名排第24

國際透明組織公布2025年清廉印象指數，台灣排名第24，較2024年進步1名，創歷來最佳。（資料照）

根據英國《衛報》報導，國際透明組織10日公布2025年全球清廉印象指數（CPI），丹麥得分89，在全球182國家和地區中排名第1。台灣得分68，全球排名第24，較2024年進步1名，在亞太地區排名僅次於新加坡、紐西蘭、澳洲、香港、不丹及日本。中國得分43，全球排名76。

清廉印象指數（CPI）是根據公眾對公共部門貪腐程度的感知，對全球182個國家和地區進行排名，排名結果以0（高度腐敗）到100（非常清廉）的等級表示。

請繼續往下閱讀...

國際透明組織指出，自2012年以來，雖然有31個國家顯著降低了腐敗程度，但其餘國家卻未能有效解決這個問題，要麼停滯不前，要麼情況惡化。全球平均貪腐指數已降至42分的新低，超過3分之2的國家得分低於50分。民眾為此付出了沉重的代價，腐敗導致醫院資金不足、防洪設施無法建成，並扼殺了年輕人的希望和夢想。

根據最新調查，丹麥以89分，名列全球第1，為全球最清廉國家。排名第2至第10依次為芬蘭（88分）、新加坡（84分）、紐西蘭和挪威（均為81分）、瑞典和瑞士（均為80分）、盧森堡和荷蘭（均為78分）、德國和冰島（均為77分）。

澳洲、愛沙尼亞、香港和愛爾蘭（均為76分）排名第12，不丹和日本（71分）排名第18，台灣、巴貝多和塞席爾（均為68分）排名第24，美國和巴哈馬（均為64分）排名第29，汶萊、智利、聖文森及格瑞那丁、南韓（均為63分）排名第31。

中國、象牙海岸、迦納和科索沃（均為43分），排名第76。索馬利亞和南蘇丹均得9分，在全球排名墊底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法