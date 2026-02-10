為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    罵到自己人！央視批文總春節稱「Lunar New Year」 中國外交部也被抓包

    2026/02/10 16:31 即時新聞／綜合報導
    中國官媒批評文總使用「Lunar New Year」，卻也罵到中國外交部。（本報合成，擷取自X）

    中華文化總會（文總）宣傳春節節目時，英文採用「Lunar New Year」而非「Chinese New Year」，遭中國官媒中央電視台（央視）報導抨擊「數典忘祖」，但相關指控隨即被網友打臉，因為中國外交部過去至今同樣大量使用「Lunar New Year」，意外演變成央視自打臉風波。

    央視旗下對台媒體《看台海》昨（9日）報導稱，春節國際通用說法應為「Chinese New Year」，批評文總刻意改用「Lunar New Year」。國民黨桃園市議員詹江村受訪時也痛批是數典忘祖，強調「春節是中國人固有的傳統文化，沒必要好好的中國人不當，去搞所謂的『Lunar new year』」。

    央視官方微博更轉發報導反問，是否「看到Chinese就敏感」。不少中國網友也湧入留言區聲討，「怎麽好意思叫中華文化總會？」、「等收回來還得好好教育，很多事，做好準備」、「過著祖宗的節，但是不認祖宗」。

    不過，旅義華裔作家「李老師不是你老師」李穎在X平台貼出，中國外交部歷年公開資料指出，中國官方長期混用「Chinese New Year」與「Lunar New Year」。實際查閱中國外交部官網，也能找到大量以「Lunar New Year」為標題的新聞稿，包括中國駐美大使謝鋒1月30日出席活動的官方新聞，同樣使用「Lunar New Year」表述。

    X平台上的網友也留言砲轟，「為什麼每年過年中共都要害14億中國人，被全世界的華人嘴一下呢」、「小粉紅：怎麽辦這算乳嗎」、「一個『農曆新年』把祖宗給氣活了」、「瘋狗亂咬，經常咬到自己」、「宣傳口口徑沒對齊，小編可以牆壁了」、「精神分裂高發一群」、「黨國體制特有的左右腦互搏」。

    中國外交部直到最近都仍使用「Lunar New Year」稱呼農曆新年。（擷取自中國外交部官網）

