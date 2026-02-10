為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    KK園區今昔對比曝！中緬泰聯手夷平 630棟建築全毀如戰區

    2026/02/10 16:27 即時新聞／綜合報導
    KK園區今（左）、習（右）對比。（合成圖）

    KK園區今（左）、習（右）對比。（合成圖）

    中國方面宣布，位於泰緬邊境惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」已經夷平，包含630棟相關建築拆除，抓獲1500餘名犯罪分子。

    綜合媒體報導，中國宣布，與緬甸、泰國近期執行三方聯合清剿行動，針對緬甸妙瓦底地區惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」完成清剿工作，今年以來，聯合專案組已執行 10次遣返行動，抓獲的1500餘名嫌疑人引渡回國，同時位於緬甸妙瓦底的「KK園區」630多棟相關建築亦已全數拆除。

    「KK園區」最新現狀也曝光，只見這個大規模詐騙中心核心彷如戰區，建築物被燒毀，部分結構被拆毀，成為一片廢墟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播