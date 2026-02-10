KK園區今昔對比曝！中緬泰聯手夷平 630棟建築全毀如戰區

KK園區今（左）、習（右）對比。（合成圖）

中國方面宣布，位於泰緬邊境惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」已經夷平，包含630棟相關建築拆除，抓獲1500餘名犯罪分子。

綜合媒體報導，中國宣布，與緬甸、泰國近期執行三方聯合清剿行動，針對緬甸妙瓦底地區惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」完成清剿工作，今年以來，聯合專案組已執行 10次遣返行動，抓獲的1500餘名嫌疑人引渡回國，同時位於緬甸妙瓦底的「KK園區」630多棟相關建築亦已全數拆除。

請繼續往下閱讀...

「KK園區」最新現狀也曝光，只見這個大規模詐騙中心核心彷如戰區，建築物被燒毀，部分結構被拆毀，成為一片廢墟。

【Myawaddy’s KK Park: From Scam Hub to Rubble】



New footage circulating on Chinese social media shows the current state of KK Park in Myawaddy, Myanmar, once one of Southeast Asia’s most notorious scam compound parks. Buildings gutted, structures half-demolished, the place looks… pic.twitter.com/xOHwcSsmC7 — Jacob in Cambodia ???????? ???????? （@jacobincambodia） February 6, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法