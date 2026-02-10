為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    熱門平台Roblox爆戀童癖入侵 澳洲政府緊急約談

    2026/02/10 16:52 即時新聞／綜合報導
    針對全球熱門遊戲平台Roblox近期傳出多起兒童遭變態誘拐、接觸色情及血腥內容的指控，澳洲政府今日（10日）宣布緊急約談該平台。（路透）

    針對全球熱門遊戲平台Roblox近期傳出多起兒童遭變態誘拐、接觸色情及血腥內容的指控，澳洲政府今日（10日）宣布緊急約談該平台。澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）強烈譴責相關報導內容令人毛骨悚然，監管機構更揚言，若發現平台未能履行兒少保護義務，最高可處以近4950萬澳幣（約新台幣11億元）的巨額罰款。

    據《路透》報導，澳洲通訊部長威爾斯指出，這些戀童癖以普通玩家身分潛伏於遊戲中，利用「網路誘拐」手段與未成年人建立信任，進而實施性剝削或索要私密影像。威爾斯在聲明中更直言：「目前的狀況令人無法容忍。」

    事實上，Roblox曾於2025年推出年齡驗證與限縮對話功能，旨在防止兒少誘拐行為，當時一度獲得澳洲「電子安全委員辦公室」（eSafety Commissioner）的肯定，甚至在澳洲去年12月實施社交媒體禁令時，Roblox還被排除在禁令之外。然而，近期頻傳的剝削與危害事件，顯示該平台的防護機制疑似破功。

    澳洲電子安全委員會主委格蘭特（Julie Inman Grant）強調，監管部門將全面測試Roblox的年齡安全功能，驗證其是否落實兒少防護承諾。格蘭特警告，根據澳洲線上保護法，若該平台被判定違法，將面臨高達4950萬澳幣（約新台幣11億）的罰金。

