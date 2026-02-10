愛國主義不管用！ 壽司郎、吉伊卡哇、《動物方城市2》中國賣爆

無論是日本首相高市早苗的「台灣有事」論，或是中美關稅問題等，中國人都沒有抵制其產品，壽司郎、吉伊卡哇、《動物方城市2》照樣賣爆。示意圖。（圖擷取自中國微博）

中國人曾因釣魚台爭議舉行反日示威活動，砸毀日本品牌汽車，破壞日本餐廳，並呼籲抵制日本商品；但近期「愛國主義」似乎不管用了，無論是日本首相高市早苗的「台灣有事」論，或是中美關稅問題等，中國人都沒有抵制其產品，壽司郎、吉伊卡哇、《動物方城市2》照樣賣爆。

《美聯社》報導，過去與日本和美國的摩擦曾引發大規模抵制、街頭抗議，甚至破壞大使館或餐廳等事件。如今純粹的民族主義，似乎已經難以引起現今中國消費者的共鳴。

總部位於北京的顧問公司WPIC Marketing+Technologies的執行長庫克（Jacob Cooke）說明，中國消費者，特別是城市中產階級和年輕群體，日常購買決策中並不基於民族主義。

儘管高市早苗在去年10月上任後不久，中國因為其言論限制與日本的部分貿易、旅遊，但連鎖迴轉壽司店壽司郎，去年12月在上海開設分店時，仍有大批消費者前往嘗鮮。並有消費者聲稱「那只是領導人發表的聲明，並不代表國民態度的改變」，她依舊會購買「吉伊卡哇」或品嚐日本美食。

而中美兩國政府在關稅、台灣問題和其他問題上的緊張關係，似乎也沒有導致中國人對此懲罰美國品牌。據中國娛樂數據提供商燈塔專業版（Beacon Pro），《動物方城市2》在中國創下了超過44億人民幣（約200億元台幣）的票房，成為在中國有史以來，票房最高的好萊塢電影。

儘管中國政府大力推動與補貼中國電影，試圖讓中國在2035年前成為「電影強國」，但中國影迷看起來並不買單，且仍然喜歡觀看外國電影。

中國市場研究集團的Rein指出，中國人不再僅僅為了購買中國品牌而購買，他們只會購買符合自身價值和生活方式定義的品牌，無論是國產的、中國的還是外國的。

