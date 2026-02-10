不滿以色列總統訪澳！雪梨爆發警民衝突 澳總理稱感到震驚

以色列總統赫佐格近日訪問澳洲，悼念雪梨邦代海灘反猶槍擊案罹難者。（路透）

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）近日訪問澳洲，悼念雪梨邦代海灘（Bondi Beach）反猶槍擊案罹難者，此事在雪梨引發不滿赫佐格訪問者與警方的衝突。澳洲總理艾班尼斯今（10）日稱，對衝突感到震驚。

根據《法新社》報導，雪梨中心地帶9日晚間發生衝突，原因是警方試圖阻止一場集會進入禁區。執法人員在雪梨中央商務區，向示威者和包括《法新社》在內的媒體人員噴灑胡椒噴霧，引發罕見暴力衝突。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）表示，警方當時處境「極其艱難」。他強調，赫佐格當時正在抗議現場不遠處與數千名哀悼者一同參加悼念邦代海灘槍擊案罹難者的活動。若允許抗議者在悼念活動附近遊行，將會是一場「災難」。

新南威爾斯州警方指出，他們在集會中逮捕了27人，其中包括10名襲警人員，並證實他們對人群使用胡椒噴霧。

艾班尼斯10日接受媒體訪問時表示，他對暴力事件感到震驚，並強調這些事情不該發生。

艾班尼斯也為警方的行為辯護。他說「人們應該能夠和平表達自身觀點，但警方已經非常明確地規定了遊行路線。」

許多人對此事件抱持不滿。澳洲綠黨議員博伊德（Abigail Boyd）告訴澳洲廣播公司，她在遊行中被警察打傷。她說「我不知道警察在我們州竟然可以這樣行事。我感到無比震驚。」

一部在社群媒體上流傳的影片也引發眾怒。該影片顯示，在雪梨市政廳附近祈禱的穆斯林男子遭到警方推搡。

另外，赫佐格的訪問預計將持續至12日。他10日早上在雪梨郊區會見一所猶太學校的學生。稍後他還預計會與邦代海灘襲擊事件的受害者家屬會面。

