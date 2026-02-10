日本國民民主黨籲左派調整思維 支持強化防衛力

日本的國民民主黨代表玉木雄一郎呼籲日本傳統左派和自由派應調整「強化防衛力＝戰爭」的思維，並就蘋果日報創辦人黎智英遭判監禁20年一事，表達關切。（圖擷自x.com/tamakiyuichiro）

日本的國民民主黨代表玉木雄一郎今天在記者會中，呼籲日本傳統左派和自由派應調整「強化防衛力＝戰爭」的思維，他並強調，應當避免的是戰爭本身，而不是防衛力的強化，正因為要避免戰爭，才必須強化防衛能力。他並就蘋果日報創辦人黎智英遭判監禁20年一事，對香港言論自由受到限制的情況，表達重大關切。

「強化防衛力」是日本首相高市早苗在這次大選中的主要政見之一，也成為左派陣營攻擊的目標。選舉期間社群平台X出現一句「媽媽去把戰爭擋下來」（ママ戦争止めてくるわ）的話題標籤，結果大量被中道改革連合、令和新選組和社民黨等在野黨候選人利用，甚至還成為中道在選戰尾聲的宣傳口號。

但從選舉結果來看，這種以反戰進行的情緒動員似乎未能見效。中道獲49席慘敗，而令和僅拿1席、社民掛零，自民黨則獨得316席寫下歷史大勝。

同為在野黨的國民民主黨，在這次眾院大選中拿下28席，雖然議席未如預期成長，但也固守了支持票層挺過了「高市颱風」，該黨在小選區拿下8席，比立憲民主黨和公明黨合組的中道改革連合拿下的7席，還多了1席。中道在選舉公告前擁有167席，而國民只有27席，兩黨實力懸殊，勝率高下立判。

國民民主黨在基本安全保障方向上與高市有共識，但在具體財源籌措及政策細節上可能存在分歧，傾向於有條件的支持或建設性對話。高市早苗在選後的總裁記者會上再次向國民民主黨招手，希望進行政策合作。

產經新聞報導，記者會上有媒體指出，近期在YouTube等網路平台上，「自由派」的發聲影響力似乎下降。玉木回應時呼籲傳統左派和自由派應調整應調整思維。

玉木指出，長期以來日本社會存在一種說法，認為一旦增加防衛預算，「日本就會發動戰爭」。他表示，如今還抱持這種想法的人，恐怕已經不多了。國民的思考也逐漸朝更現實的方向轉變。

他進一步指出，既要守護個人權利，也要守護國家主權。能同時主張這兩者的在野黨並不多見。整個在野陣營應該轉向更務實的現實路線。

玉木也談及香港政府對民主派的打壓。香港法院9日以違反國安法等罪名，判處「蘋果日報」創辦人黎智英監禁20年。他表示，表達思想的言論自由與新聞自由，是構成健全社會的重要基礎。這對自由構成威脅。他並對香港言論自由受到限制的情況，表達重大關切。

