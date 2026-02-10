為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    白天肉眼可見大彗星4月現身？若撐過太陽考驗 有望上演天文奇景

    2026/02/10 14:06 即時新聞／綜合報導
    2011年的C/2011 W3（Lovejoy）彗星是克魯茲族彗星家族成員之一，通過近日點後存活，成為肉眼可見的2011年大彗星。（路透）

    今年有機會出現1顆白天肉眼可見的大彗星？天文學家近日發現1顆新的掠日彗星C/2026 A1（MAPS），正朝太陽疾馳而去。若C/2026 A1能撐過太陽的高溫與重力撕裂，有機會在今年4月變得極為明亮，甚至可能在白天肉眼可見，引發全球天文迷高度關注。

    據科學媒體《Live Science》報導，C/2026 A1（MAPS）在上月13日由法國天文學家莫里（Alain Maury）所領導的團隊發現，他們藉由在智利阿塔卡馬沙漠的天文台，發現這顆彗星。

    C/2026 A1屬於著名的克魯茲族掠日彗星（Kreutz sungrazers）家族，該家族不少成員為歷史上出現的大彗星，包含1965年出現，比滿月還要亮60倍的池谷·關彗星；而C/2026 A1在距離太陽逾2AU位置（約日地平均距離）所發現，是迄今發現距離最遠的克魯茲族掠日彗星，這意味著它可能相對體積較大且具有更高亮度潛力。

    根據計算，C/2026 A1預計將在4月4日達到近日點，最接近太陽時距離約80萬公里，這比水星的距離近約70倍。由於太陽的強大重力、極高溫度與強烈輻射作用，彗星在接近近日點很容易分裂或完全蒸發，但是如果1顆掠日彗星足夠大並成功通過近日點，那它可能因大量釋放氣體與塵埃而變得極為明亮。

    科學家指出，如果它成功通過近日點，有機會變得非常明亮，在地球夜空中顯眼可見，甚至可能在接近太陽時成為白天可見的亮天體，目前已經成為天文愛好者間的討論焦點。

