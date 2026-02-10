為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬斯克宣布暫緩火星計畫 新目標：10年內在月球建造城市

    2026/02/10 11:43 即時新聞／綜合報導
    馬斯克正式宣布，將暫緩火星計畫，將優先推動登月任務。（路透）

    馬斯克正式宣布，將暫緩火星計畫，將優先推動登月任務。（路透）

    一直以登陸火星為目標的「SpaceX」創辦人馬斯克正式宣布，暫緩火星計畫，將優先推動登月任務，希望在10年內於月球建造出可自給自足的城市。

    馬斯克9日在X平台上宣布，可能有些人還不知道，SpaceX現在已經把重心轉向打造一座能夠自我發展的月球城市，他表示，這項目標有可能在10年內實現，而火星殖民則至少需要20年以上。

    馬斯克指出，飛往火星只有在行星每26個月對齊一次時才有機會發射，單程飛行時間約6個月；相較之下，幾乎每10天就能向月球發射飛船，飛行時間僅約2天，這意味著，我們能以較快節奏反覆測試與改進，完成一座月球城市的建設，遠快於火星城市。

    不過，馬斯克強調，SpaceX的使命始終不變：將人類的意識與生命，延伸到星際之中；SpaceX仍將努力打造火星城市，並預計在5至7年內開始相關行動，但確保人類文明的未來是最高優先事項，而月球是實現這個目標最快的途徑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播