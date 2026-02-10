馬斯克宣布暫緩火星計畫 新目標：10年內在月球建造城市

馬斯克正式宣布，將暫緩火星計畫，將優先推動登月任務。（路透）

一直以登陸火星為目標的「SpaceX」創辦人馬斯克正式宣布，暫緩火星計畫，將優先推動登月任務，希望在10年內於月球建造出可自給自足的城市。

馬斯克9日在X平台上宣布，可能有些人還不知道，SpaceX現在已經把重心轉向打造一座能夠自我發展的月球城市，他表示，這項目標有可能在10年內實現，而火星殖民則至少需要20年以上。

馬斯克指出，飛往火星只有在行星每26個月對齊一次時才有機會發射，單程飛行時間約6個月；相較之下，幾乎每10天就能向月球發射飛船，飛行時間僅約2天，這意味著，我們能以較快節奏反覆測試與改進，完成一座月球城市的建設，遠快於火星城市。

不過，馬斯克強調，SpaceX的使命始終不變：將人類的意識與生命，延伸到星際之中；SpaceX仍將努力打造火星城市，並預計在5至7年內開始相關行動，但確保人類文明的未來是最高優先事項，而月球是實現這個目標最快的途徑。

For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years.



The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk （@elonmusk） February 8, 2026

