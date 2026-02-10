為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    黎智英案引爆國際反彈 北京將國安伸進金融與航運

    2026/02/10 13:04 編譯陳成良／綜合報導
    中國國務院在黎智英案判決後發布白皮書，宣示將國安監管範圍擴及香港的「金融」與「航運」領域，引發外界對其國際金融中心地位的擔憂。圖為香港維多利亞港。（法新社）

    中國國務院在黎智英案判決後發布白皮書，宣示將國安監管範圍擴及香港的「金融」與「航運」領域，引發外界對其國際金融中心地位的擔憂。圖為香港維多利亞港。（法新社）

    壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年，引發國際強烈譴責。就在判決隔天，中國國務院10日發布最新白皮書，宣示將強化香港的國安維護，且範圍從政治領域擴大至「金融、航運、貿易」等非傳統領域。與此同時，英、日等國也做出強烈回應，報導形容，日中關係已因台海問題陷入「急凍」狀態。

    北京出手：金融與航運納入國安監管

    據《彭博》報導，在黎智英案宣判後發布的這份2026年白皮書中，北京明確指出香港未來的國安重點將延伸至「非傳統領域」。文件強調：「應更加關注金融、航運、貿易及海外利益保護等領域的安全。」

    文件同時要求香港當局建立機制，以反制「外國制裁、干預及長臂管轄」。分析指出，這意味著北京將進一步把香港經濟體系納入「國安治理框架」，外界擔憂這可能影響香港作為國際金融中心的運作模式。

    日方關切香港 首相另示警台海連動

    黎智英案也加劇了區域緊張。日本內閣官房長官木原稔對判決表達深切擔憂，直言這將衝擊香港的言論與集會自由，動搖香港發展基石。

    報導另指出，東京與北京目前的關係已陷入「急凍」，主因是日本首相高市早苗近期針對台海局勢發表強硬言論。她曾暗示，若中國入侵台灣，可能會促使日本「部署軍隊」進行應對。雖然此言論非直接針對黎智英案，但顯示日方對中國在區域內採取強硬手段的高度戒備。

    英國擴大「救生艇」 護照子女可獨立申請

    面對北京強硬態度，英國政府採取實質行動。英國內政部宣布擴大 BN（O） 簽證計畫：凡是在1997年主權移交時未滿18歲的 BN（O） 護照持有者子女，即日起可「獨立」申請定居英國，不再需要依附父母。

    英國方面表示，此舉是為了履行對香港人的歷史承諾。中國駐英大使館則強烈譴責英方「政治操弄」，並威脅將面臨「苦果」。此外，美國總統川普此前也曾呼籲釋放黎智英，預計他4月訪問北京時，人權議題將成為焦點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播