黎智英案引爆國際反彈 北京將國安伸進金融與航運

中國國務院在黎智英案判決後發布白皮書，宣示將國安監管範圍擴及香港的「金融」與「航運」領域，引發外界對其國際金融中心地位的擔憂。圖為香港維多利亞港。（法新社）

壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年，引發國際強烈譴責。就在判決隔天，中國國務院10日發布最新白皮書，宣示將強化香港的國安維護，且範圍從政治領域擴大至「金融、航運、貿易」等非傳統領域。與此同時，英、日等國也做出強烈回應，報導形容，日中關係已因台海問題陷入「急凍」狀態。

北京出手：金融與航運納入國安監管

據《彭博》報導，在黎智英案宣判後發布的這份2026年白皮書中，北京明確指出香港未來的國安重點將延伸至「非傳統領域」。文件強調：「應更加關注金融、航運、貿易及海外利益保護等領域的安全。」

文件同時要求香港當局建立機制，以反制「外國制裁、干預及長臂管轄」。分析指出，這意味著北京將進一步把香港經濟體系納入「國安治理框架」，外界擔憂這可能影響香港作為國際金融中心的運作模式。

日方關切香港 首相另示警台海連動

黎智英案也加劇了區域緊張。日本內閣官房長官木原稔對判決表達深切擔憂，直言這將衝擊香港的言論與集會自由，動搖香港發展基石。

報導另指出，東京與北京目前的關係已陷入「急凍」，主因是日本首相高市早苗近期針對台海局勢發表強硬言論。她曾暗示，若中國入侵台灣，可能會促使日本「部署軍隊」進行應對。雖然此言論非直接針對黎智英案，但顯示日方對中國在區域內採取強硬手段的高度戒備。

英國擴大「救生艇」 護照子女可獨立申請

面對北京強硬態度，英國政府採取實質行動。英國內政部宣布擴大 BN（O） 簽證計畫：凡是在1997年主權移交時未滿18歲的 BN（O） 護照持有者子女，即日起可「獨立」申請定居英國，不再需要依附父母。

英國方面表示，此舉是為了履行對香港人的歷史承諾。中國駐英大使館則強烈譴責英方「政治操弄」，並威脅將面臨「苦果」。此外，美國總統川普此前也曾呼籲釋放黎智英，預計他4月訪問北京時，人權議題將成為焦點。

