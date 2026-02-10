美馬里蘭州高中發生槍擊案 1名學生中槍後送醫

美國馬里蘭州托馬斯．伍頓高中發生槍擊事件。圖為槍擊事件過後，學生們登上校車離校。（美聯社）

美國警方稱，馬里蘭州郊區1所高中9日發生槍擊事件，1名16歲學生在校內中槍，還有1名學生已遭拘留。

根據《法新社》報導，美國馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery）羅克維爾市（Rockville）警察局在Facebook上表示，9日下午2時15分接獲報警稱，托馬斯．伍頓高中（Thomas S. Wootton High School）發生槍擊事件，隨即出警。



警方指出，1名高中學生被發現倒在該校走廊裡，身中槍傷，已被送往醫院，目前情況穩定。

警方聲稱，嫌疑人也是1名16歲學生，他在學校附近被確認身分後遭到逮捕。

羅克維爾市警察局長韋斯特（Jason West）在記者會上說，調查人員仍在尋找犯案槍枝，並補充仍在調查嫌疑人的作案動機。

為蒙哥馬利（Montgomery）郡內所有公立學校負責的蒙哥馬利郡公立學校總監泰勒（Thomas W. Taylor）表示，學校已為學生及其家庭提供心理健康支援。

泰勒說「今天對我們整個社區來說都是令人心碎和極度不安的1天。孩子們和我們的教職員工都身心俱疲，畢竟今天的事件讓他們受到創傷，這是可以理解的。」

