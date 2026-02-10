為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美馬里蘭州高中發生槍擊案 1名學生中槍後送醫

    2026/02/10 11:10 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國馬里蘭州托馬斯．伍頓高中發生槍擊事件。圖為槍擊事件過後，學生們登上校車離校。（美聯社）

    美國馬里蘭州托馬斯．伍頓高中發生槍擊事件。圖為槍擊事件過後，學生們登上校車離校。（美聯社）

    美國警方稱，馬里蘭州郊區1所高中9日發生槍擊事件，1名16歲學生在校內中槍，還有1名學生已遭拘留。

    根據《法新社》報導，美國馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery）羅克維爾市（Rockville）警察局在Facebook上表示，9日下午2時15分接獲報警稱，托馬斯．伍頓高中（Thomas S. Wootton High School）發生槍擊事件，隨即出警。

    警方指出，1名高中學生被發現倒在該校走廊裡，身中槍傷，已被送往醫院，目前情況穩定。

    警方聲稱，嫌疑人也是1名16歲學生，他在學校附近被確認身分後遭到逮捕。

    羅克維爾市警察局長韋斯特（Jason West）在記者會上說，調查人員仍在尋找犯案槍枝，並補充仍在調查嫌疑人的作案動機。

    為蒙哥馬利（Montgomery）郡內所有公立學校負責的蒙哥馬利郡公立學校總監泰勒（Thomas W. Taylor）表示，學校已為學生及其家庭提供心理健康支援。

    泰勒說「今天對我們整個社區來說都是令人心碎和極度不安的1天。孩子們和我們的教職員工都身心俱疲，畢竟今天的事件讓他們受到創傷，這是可以理解的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播