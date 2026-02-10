為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    前內閣大臣捲艾普斯坦案！英相施凱爾陷政治危機 誓言保住職位

    2026/02/10 10:34 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國首相施凱爾陷入嚴重政治危機，對此他誓言必定保住自身職位。（法新社）

    英國首相施凱爾陷入嚴重政治危機，對此他誓言必定保住自身職位。（法新社）

    英國首相施凱爾陷入嚴重政治危機，原因是英國前內閣大臣

    兼前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）與淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係引發爭議。雖然曼德森已離開工黨，但曾任命他為駐美大使的施凱爾仍陷入爭議，對此他9日誓言必定要保住自身職位。

    根據《美聯社》報導，曼德森與艾普斯坦的關係，已成為施凱爾政府的全面危機，施凱爾在工黨內部的權威也因此受到重創，儘管他從未見過艾普斯坦。

    工黨已有一些議員主張，施凱爾應為任命曼德森為駐美大使辭職。蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾（Anas Sarwar）9日也加入呼籲，強調唐寧街的領導層必需更換。

    對此施凱爾9日在閉門會議上向數十名工黨議員發表演講，聲稱他不會放棄職位。施凱爾說「我參與過的每一場戰鬥，都以我勝利作為落幕。我不會放棄我的使命和對國家的責任。」

    支持施凱爾的工黨議員們表示，施凱爾的演講贏得了原本躁動不安的議員們的支持。工黨議員柯蒂斯（Chris Curtis）說「過程中存在一些艱難時刻，但他（施凱爾）確實讓大家的氣氛活躍了起來。」

    一些被認為是施凱爾潛在挑戰者的工黨成員，也紛紛支持施凱爾。英國副首相拉米（David Lammy）在X上表示「我們不應讓任何事情分散我們改變英國的注意力，我們支持首相這樣做。」

    英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）在社群媒體上指出「在這個世界局勢至關重要的時刻，我們不僅需要在國內，更需要在國際舞台上發揮領導作用。」

    英國前副首相雷納（Angela Rayner）更強調，施凱爾得到了她的全力支持。

