中國官方證實！南京博物院4件藏品被低價轉出盜賣

震撼中國社會！收藏家龐萊臣親屬1959年向南京博物院無償捐贈137件藏品，孰料其中明朝畫家仇英的《江南春》圖卷，去年被龐萊臣曾孫女龐叔令踢爆流入拍賣市場，起拍價高達8800萬人民幣（約新台幣4億元），引發輿論關注。當局對南博前院長徐湖平等人展開調查後，證實有4件被低價轉出後盜賣，目前已收回3件。

據《新華社》報導，中國江蘇省政府調查小組，對南京博物院受贈文物管理問題展開釐清，前往12省（包含直轄市）取證且走訪幹部、員工、民眾1100餘人次，同時查閱檔案資料6.5萬多份、調取各類書證1500餘件、比對書畫文物藏品3萬255件。

調查發現，徐湖平於1990年代擔任南博常務副院長時，違規簽批將《江南春》圖卷等書畫違規調撥給省內文物總店銷售，江蘇省文化廳（目前已改制為文旅廳）未依規定嚴格審核，違規批復同意。

1997年7月初，時任文物總店書畫庫保管員兼銷售員的張女，發現《江南春》標價為2.5萬人民幣（約新台幣11.4萬元），利慾薰心之下和王姓男友合謀，準備自己買下再加價轉賣，並且利用工作之便將標價改為2500人民幣（約新台幣1.14萬元）。

張女為規避文物總店員工不得購買店內商品的規定，也怕王男被同事認出，便安排陳某出面購買。1997年7月8日，陳某到總店經由張女接待，以9折2250人民幣（約新台幣1萬元）的價格買走《江南春》。

張女為防止更改價格的行為被發現，故意將發票上的貨號空白、不寫出購買人姓名，並在商品名稱欄中將《江南春》寫成「仇英山水」。事後，張女讓王男謊稱《江南春》為祖傳文物，向陸姓字畫商兜售，最終將《江南春》及其他2幅字畫以12萬人民幣（約新台幣54.7萬元）打包賣出。

陸姓字畫商從2016年起，先後3次將《江南春》抵押給南京十竹齋藝術品投資公司，後續因資金問題未依約定贖回，因此《江南春》就由十竹齋保存。2021年11月，朱姓字畫商從十竹齋購得《江南春》，2025年4月委託嘉德拍賣，5月因龐叔令舉報撤拍，到了12月28日已追回並存入南博書畫專庫。

另外，龐萊臣家族捐贈的《仿北苑山水軸》，於1999年3月1日被文物總店以1.4萬人民幣（約新台幣6.38萬元）賣給孫姓字畫商，後續畫作被轉售給姜姓收藏人，2025年12月30日已追回存入南博書畫專庫。

至於龐萊臣家族捐贈的《雙馬圖軸》，是在2000年9月15日由文物總店以1萬3550人民幣（約新台幣6.17萬元）賣出，購買人為文化藝術公司王姓董事長，此後王某又轉賣給章姓字畫商，章某再轉賣給楊姓字畫商，楊某又轉賣給孫姓字畫商。

2014年1月，孫某將《雙馬圖軸》委託給拍賣公司，流拍後因孫某未退還預付款，由拍賣公司袁姓負責人保管，已於2025年12月31日追回並存入南博書畫專庫。

另外，龐萊臣家族捐贈的《松風蕭寺圖軸》，1995年3月14日被文物總店以1.6萬人民幣（約新台幣7.3萬元）賣掉，調查小組已調取拍賣畫作50餘萬張照片比對、詢問業內人士400餘人，目前仍未追回。

至於一度去向不明的《設色山水軸》，1994年經南博調庫保管並改名成《湯貞愍設色山水軸》，2015年至2016年間又改成《清湯貞愍山水圖軸》，該畫作並未流出，在2025年12月27日於南博中山門庫房內尋獲。

總而言之，中國官方證實在徐湖平簽批後．南博將《江南春》、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《松風蕭寺圖軸》等4幅畫作轉交文物總店販售，目前追回了前3件。

江蘇省調查小組表示，徐湖平還涉及其他嚴重違紀違法問題，正在接受紀檢監察機關審查，至於張女在文物總店擔任書畫庫保管員兼銷售員期間，利用管理國有資產的職務便利私自買賣文物、獲取非法利益，涉嫌嚴重職務違法，已由監察機關進行調查。

調查小組指出，江蘇省原文化廳及相關負責人，對下屬單位監督管理不力，違規批復同意調撥文物，負有領導責任；南博、文物總店等相關負責人對違規調撥、違規銷售、帳物不符、漠視捐贈人家屬權益等問題負有直接責任，上述部門相關人員共29人，除5人已過世不再追究外，其餘24人依規定嚴厲查處。

