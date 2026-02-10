為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    以色列放寬屯墾者購地限制 白宮：川普反對併吞約旦河西岸

    2026/02/10 09:36 即時新聞／綜合報導
    本月8日，以色列安全內閣批准一系列措施，將促使約旦河西岸佔領區的屯墾者更容易購買土地。圖為1名巴勒斯坦婦女9日途經約旦河西岸公路。（美聯社）

    本月8日，以色列安全內閣批准一系列措施，將促使約旦河西岸佔領區的屯墾者更容易購買土地。圖為1名巴勒斯坦婦女9日途經約旦河西岸公路。（美聯社）

    以色列安全內閣近日批准一系列措施，將讓約旦河西岸（West Bank）占領區屯墾者更容易購買土地，被反對者批評等同實質上的吞併。對此，1名白宮官員9日重申了美國總統川普（Donald Trump）反對以色列吞併西岸的立場。

    路透報導，不具名的美國官員強調，「一個穩定的西岸能夠保障以色列的安全，也符合本屆政府（川普政府）在該地區實現和平的目標。」

    約旦河西岸是巴勒斯坦人尋求未來建立獨立國家的領土之一。該地區大部分由以色列軍方控制，僅部分地區由西方支持的巴勒斯坦自治政府施行有限的自治。

    以色列媒體報導，以色列安全內閣8日批准一系列措施，將讓約旦河西岸占領區屯墾者更容易購買土地，同時賦予以色列當局更多針對巴勒斯坦人的執法權。

    巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）發布聲明稱，以色列的新措施不僅危險且非法，更等同於實質上的吞併。阿巴斯並敦促川普與聯合國安全理事會（UNSC）介入此事。

    熱門推播