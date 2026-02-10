為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    安德魯涉嫌洩密艾普斯坦　英王發聲支持警方調查

    2026/02/10 05:36 中央社

    白金漢宮今天指出，英國國王查爾斯三世針對已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞案發聲，表達自己支持警方調查他的胞弟、前王子安德魯．蒙巴頓．溫莎所受洩密指控。

    英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮發言人表示，英王查爾斯三世（King Charles III）透過言辭和前所未有行動，明確表達他深切關注安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）所受的相關指控。

    白金漢宮發言人還說：「雖然具體指控應由蒙巴頓．溫莎先生本人回應，但如果泰晤士河谷警局（Thames Valley Police）聯繫我們，我們隨時準備提供支持，正如大家所預期的那樣。」

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國警方目前正評估一條舉報消息，指控現年65歲的安德魯曾在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向艾普斯坦（Jeffrey Epstein）洩漏機密資訊。

    艾普斯坦已於2019年逝世，他的性販運被害人朱弗里（Virginia Giuffre）2021年控告安德魯，讓她在未成年時被迫發生性行為，但雙方於2022年達成和解。

    安德魯始終否認有任何不當行為，但自從美國政府最近釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案後，他都未回應外界置評請求。（編譯：陳彥鈞）1150210

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播