為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    黎智英遭判20年　盧比歐批北京違背自由承諾促假釋

    2026/02/10 01:36 中央社

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，美國國務卿盧比歐今天說，這表明北京不惜一切代價打壓在香港倡議基本自由的人士，違背中英聯合聲明，盼當局准予他人道假釋。

    黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判刑期，其中黎智英被重判20年徒刑。

    盧比歐（Marco Rubio）於美東時間上午發布聲明指出，這向世界表明，北京當局會不惜一切代價壓制在香港倡議基本自由的人士，全然不顧其在1984年中英聯合聲明所做的國際承諾。

    他還提到，經過長達2年的審判和逾5年的監禁，黎智英及其家屬已遭受太多苦難。美國敦促當局基於人道考量，准予黎智英假釋。

    美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar），昨天晚間同樣透過聲明聲援黎智英。

    他表示，黎智英遭判刑是中國共產黨在人權紀錄上的又一個汙點，也揭示「一國兩制」承諾的荒謬。黎智英及其蘋果日報的同仁之所以遭受懲罰，正是因為他們揭露中共侵犯香港人權的真相。

    穆勒納爾指出，美國總統川普（Donald Trump）去年10月明確向中國國家主席習近平表達，黎智英應獲釋並允許離開香港與家人團聚。若習近平有意改善與美國的關係，釋放黎智英是第一步。（編輯：陳彥鈞）1150210

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播