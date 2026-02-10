黎智英遭判20年　盧比歐批北京違背自由承諾促假釋

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，美國國務卿盧比歐今天說，這表明北京不惜一切代價打壓在香港倡議基本自由的人士，違背中英聯合聲明，盼當局准予他人道假釋。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判刑期，其中黎智英被重判20年徒刑。

盧比歐（Marco Rubio）於美東時間上午發布聲明指出，這向世界表明，北京當局會不惜一切代價壓制在香港倡議基本自由的人士，全然不顧其在1984年中英聯合聲明所做的國際承諾。

他還提到，經過長達2年的審判和逾5年的監禁，黎智英及其家屬已遭受太多苦難。美國敦促當局基於人道考量，准予黎智英假釋。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar），昨天晚間同樣透過聲明聲援黎智英。

他表示，黎智英遭判刑是中國共產黨在人權紀錄上的又一個汙點，也揭示「一國兩制」承諾的荒謬。黎智英及其蘋果日報的同仁之所以遭受懲罰，正是因為他們揭露中共侵犯香港人權的真相。

穆勒納爾指出，美國總統川普（Donald Trump）去年10月明確向中國國家主席習近平表達，黎智英應獲釋並允許離開香港與家人團聚。若習近平有意改善與美國的關係，釋放黎智英是第一步。（編輯：陳彥鈞）1150210

