艾普斯坦遺囑給千萬美元 挪威大咖外交官被查請辭

曾促成以色列和巴勒斯坦和平「奧斯陸協議」（Oslo Accords）的挪威資深外交官尤爾（Mona Juul），因與已故美國富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往來，遭到嚴格審查，挪威外交部8日證實她已請辭。

尤爾日前才剛被暫停駐約旦大使職務，這起醜聞更驚爆艾普斯坦在獄中自殺前修改遺囑，竟留給尤爾夫婦的子女高達1000萬美元（約新台幣3.15億元）。

挪威外交部8日晚間宣布尤爾辭職的消息。外交部長艾德（Espen Barth Eide）表示，尤爾的決定是「正確且必要的」，因為尤爾與這名已定罪的性犯罪者接觸，顯示她「判斷力嚴重失誤」，此案已使得她難以恢復該職位所需的信任。

挪威負責調查經濟與環境犯罪的專責機構「挪威經濟犯罪調查局」（Okokrim）9日表示，已於上週決定對尤爾及其夫婿羅德—拉森（Terje Rod-Larsen）展開調查。

當局在聲明中指出，尤爾因其在外交部的職位涉嫌「重大貪腐」（gross corruption），羅德—拉森則涉嫌協助與教唆重大貪腐。調查人員將釐清尤爾是否因其職務之便收受利益。9日當天，檢調人員已搜索位於奧斯陸弗格納區（Frogner）的1戶公寓及1名證人的住所。

尤爾與羅德—拉森是挪威外交界的重量級人物，兩人在1990年代曾扮演關鍵角色，促成以色列與巴勒斯坦簽署歷史性的「奧斯陸協議」，旨在解決中東衝突。

然而，這對夫婦如今深陷醜聞風暴。導火線源於有報導揭露，艾普斯坦在2019於紐約獄中自殺前不久所立下的遺囑中，將1000萬美元鉅款留給尤爾與羅德—拉森的子女。

面對調查，尤爾上週向挪威新聞社（NTB）發布聲明承認，先前將她與艾普斯坦的接觸描述為「極少」是「不精確的」。她辯稱，這些接觸源於其夫婿與艾普斯坦的關係，她個人與艾普斯坦並無獨立的社交或專業關係，且接觸是零星且私人的，非公務性質，但她也坦承自己當時「應該更加謹慎」。

挪威外交部表示，除了針對尤爾與艾普斯坦的接觸持續進行調查外，也已啟動審查，檢視在羅德—拉森擔任總部於紐約的智庫「國際和平研究所」（IPI）所長期間，挪威政府對該機構的資助與接觸情況。外長艾德直言，羅德—拉森在與艾普斯坦的交往中，也表現出「糟糕的判斷力」。

隨著最新一批艾普斯坦檔案解密，挪威政壇與王室多位知名人物也被捲入這場風暴，形象大受打擊。

挪威王儲妃梅特瑪麗（Crown Princess Mette-Marit）6日在文件揭露她與艾普斯坦關係的更多細節後，公開向「所有對我感到失望的人」致歉。

此外，挪威經濟犯罪調查局也已對前總理賈格蘭德（Thorbjorn Jagland）展開貪污調查，原因同樣涉及他與艾普斯坦的關係。賈格蘭德曾擔任負責頒發諾貝爾和平獎的委員會主席。他的律師表示，賈格蘭德將配合當局調查。

