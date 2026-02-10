為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    黃仁勳與SK總裁「炸雞啤酒會」 確保記憶體供應充分

    2026/02/10 00:06 編譯魏國金／台北報導
    黃仁勳今年將推出Rubin加速器。（美聯社）

    輝達一直為其人工智慧（AI）加速器確保記憶體的供應，而其真正的優勢是執行長黃仁勳與韓國記憶體巨頭的獨特關係。據悉SK及總裁崔泰源近日在加州與黃仁勳來了場炸雞啤酒會，討論加強AI業務的合作，包括高頻寬記憶體（HBM）的供應。

    韓國朝鮮日報與Hankyung報導，消息來源透露，崔泰源5日偕同兩名執行高層，與黃仁勳在加州聖塔克拉拉的「99炸雞」會面，據悉雙方就HBM4的供應計畫進行深入討論，該記憶體將用於輝達預定今年推出的AI加速器「Beora-rubin」。

    消息人士也說，兩人也討論中長期的合作關係，包括在整體記憶體領域的合作，比如下一代伺服器記憶體模組SOCAMM與NAND快閃記憶體，以及AI資料中心的建設。

    近期SK海力士在「投資者日」表示，該公司正按照與客戶商定的計畫推進HBM4的量產。SK海力士表示，「儘管產能極大化，但仍難以完全滿足客戶需求，因此預計會有競爭對手進入市場。不過，SK海力士憑藉其卓越的性能、大規模生產能力和產品質量，將繼續保持領先地位」。

    產業人士預期，即使是下一代HBM領域，SK海力士將維持其作為輝達最大供應商的地位，其HBM4的市占率今年將達到70%。

