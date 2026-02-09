為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    黎智英案後 黃之鋒同被控勾結外國勢力罪

    2026/02/09 22:50 中央社
    前香港眾志秘書長黃之鋒。（資料照）

    前香港眾志秘書長黃之鋒。（資料照）

    壹傳媒創辦人黎智英被判國安法中「串謀勾結外國勢力罪」成立，被判監禁20年。目前仍在獄中的前香港眾志秘書長黃之鋒，也被控「串謀勾結外國勢力罪」，法院將於今年3月再審理。

    3名指定法官今天裁定，不認罪的黎智英涉及「蘋果日報」及「重光團隊」的兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，均屬「罪行重大」，兩罪均以判刑15年作量刑起點。

    此外，黎智英被認為串謀的「幕後主腦（mastermind）和推動者（driving force）」，使他涉及勾結罪的刑期都各提高3年至18年；而黎智英涉及「串謀發布煽動刊物罪」，量刑則從監禁21個月提高至23個月。

    法庭採納黎智英高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，將使其獄中生活比其他囚犯更為艱難。法庭就煽動罪減刑1個月，兩項勾結罪各減刑1年，考慮總刑期原則，3罪共判刑20年。

    黎智英案後，香港還有多宗涉及國安法的案件受到關注，包括黃之鋒被控國安法中的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

    黃之鋒因涉及香港泛民主派初選案，被判刑4年8個月，目前仍然在獄中服刑。有關他被控勾結罪，法院今年3月會再審理。

    另外，已解散的香港支聯會及前副主席鄒幸彤等人，被控「煽動他人顛覆國家政權」罪，正在法院審訊中。

    美國總統川普（Donald Trump）及英國首相施凱爾（Keir Starmer）都曾表示向中國國家主席習近平提及有關黎智英案。中研院學者陳健民向中央社表示，西方領袖的舉措一方面是向國內選民交待，對中國來說，也釋出不會向西方壓力屈服的訊號。如今，在川普實施對等關稅並退出多個國際組織，多國領袖紛紛訪問中國下，讓中國更有底氣。

