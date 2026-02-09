國會大選獲壓倒性勝利 高市早苗宣布「強化國防」獲日網大讚！

勝選隔天，高市早苗立刻召開自民黨臨時幹部會議。（圖翻攝自高市早苗X）

日本首相高市早苗領導的自民黨在昨天舉行的眾議院改選大勝，這個結果也顯示抗中路線獲得日本社會廣泛支持。高市早苗今（9日）晚在社群發文，宣布接下來其內閣將貫徹強化國防和政府的情報蒐集能力的承諾，獲得日網大讚。

高市早苗今晚在官方X發文，「昨天舉行的眾議院選舉結果出爐，自民黨和日本維新會（與自民黨組成執政聯盟）這兩個執政黨合計拿下352席，取得壓倒性的勝利。我在此要特別感謝所有協助這次選舉順利舉辦的地方政府同仁、總務省等相關單位，以及在寒冷天氣中前往投票的各位國民朋友。」

「『打造更強盛、更富足的日本』，就是我們此刻扛在肩上的重大責任。國民朋友們給予的高度期待，我們一定會謙虛接受，絕對不會自滿。這次選舉中，高市內閣特別提出幾項重要的政策方向，包括向「負責任的積極財政」進行大幅轉型，和強化安全保障政策和政府的情報蒐集與分析能力。今後，包含首次納入自民黨政權政見中的承諾在內，對於這些與國民之間的重要約定，我將率領全黨，親自站在最前線，徹底貫徹到底。」

「今天，我們召開了自民黨臨時幹部會議，並與日本維新會舉行黨魁會談，在確認上述方針後，我也以自民黨總裁的身分，於記者會上表明了這份決心。接下來，我們將儘速召開特別國會，儘快通過明年度的預算及相關法案。未來不是靠別人施捨而來，而是需要我們每個人不斷挑戰和不斷努力才能創造出來。期待各位繼續支持我們，也請大家一起理解並參與高市政府對未來的各種挑戰與努力。」

高市早苗貼文發出不到一小時馬上湧入逾50萬人次觀看、超過3萬人按讚，日本網友紛紛表示「這是人民對高市首相展現高度信任的結果，期待能將所提出的承諾一項一項穩健地落實，逐步實現目標」、「高市首相，恭喜您取得壓倒性的勝利。然而，正如高市首相您所認知的那樣，真正的考驗才正要開始。請迅速將競選承諾轉化為具體施策並付諸實行」、「既然已獲得國民的信任，衷心期盼您今後能進一步強化日美同盟，全力推動日本的安全保障政策」、「我想，背負這份信任所承擔的責任，沉重得超乎想像。此刻請全力以赴、持續努力，讓日本變得更加強大而富裕。」

