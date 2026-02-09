「壞痞兔」超級盃中場秀 惹怒川普：史上最爛演出！

美國總統川普發文痛批「壞痞兔」在超級盃中場秀的表演。（取自美國環保署官網）

2026年第60屆「超級盃」（Super Bowl）近日於加州李維斯球場（Levi's Stadium）盛大展開，來自波多黎各的歌手「壞痞兔」（Bad Bunny，本名為Benito Antonio Martinez Ocasio）擔綱中場秀主秀，寫下超級盃史上首位「全西班牙語表演」的歷史紀錄，然而，這場充滿族群融合意味的演出，也讓美國總統川普（Donald Trump）在社群平台暴走，怒轟演出「簡直爛透了」。

綜合外媒報導，壞痞兔在今年的超級盃中，直接將「casita」（波多黎各傳統小屋）搬上超級盃球場，並在表演中處處隱含政治與文化象徵，如使用「象徵波多黎各基礎設施的電線桿」（以悼念2017年的瑪麗亞颶風（Hurricane Maria））、「身著印有數字64的針織衫」（波多黎各政府最初公佈的瑪麗亞颶風死亡人數，但真實人數實際高達數千人），並高舉「與波多黎各獨立運動相關的國旗」（暗指1948年頒布的「封口法」）等元素，以此向其家鄉「波多黎各」致敬，並試圖為留美拉丁移民發聲。

雖說他此次未如上週在葛萊美獎（Grammys）般直接對「ICE」（移民海關執法局）開嗆，但整場秀強調「團結」與「美洲一家親」，並在表演尾聲喊出「上帝保佑美國（America）」，（「America」也可以解釋為「美洲」，推斷這句話隱含為「上帝保佑美洲大陸」）。即使他沒有刻意發表任何針對現任美國政府的明確政治聲明，但挑動政治敏感神經的意味仍不言而喻。

這場充滿拉美特色的盛會顯然不對川普的胃口，川普雖未現身球場，卻在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上火力全開，稱這場演出是「史上最糟糕之一！」，痛批此為「對美國偉大精神的侮辱」，並直言，「根本沒人聽得懂這傢伙在唱什麼，舞蹈動作也令人作嘔，尤其是對正在觀看的幼童而言非常不適合。」

挺川組織「轉折點美國」（Turning Point USA）也刻意選在同日舉辦「全美中場秀」（All-American Halftime Show），請來立場親川普的搖滾歌手「搖滾小子」（Kid Rock）領銜演出，試圖與壞痞兔的拉丁風潮互別苗頭。

事實上，雙方在這之前早有過節，川普在開演前就曾公開唱衰，直指選擇壞痞兔擔任嘉賓是一個「糟糕的決定」，壞痞兔則多次公開槓上川普，針對移民議題表達強烈抗議，但儘管如此，壞痞兔這次在超級盃的表現仍獲得大眾一致讚賞，並也打破了超級盃中場秀的全球網路即時觀看次數紀錄，吸引全球超過1.2億名觀眾觀看。

