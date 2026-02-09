伊朗清算改革派 諾獎得主再判7年、德黑蘭人質危機領袖淪階下囚

伊朗最高領袖哈米尼。（法新社）

伊朗安全部隊今日（9日）針對國內改革派運動發起大規模逮捕行動，除多名領袖被捕，受拘留的諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）更遭加處逾7年刑期。被捕名單中還包括曾於1979年，美使館人質危機的學生領袖阿斯加扎德（Ebrahim Asgharzadeh）。此舉正值伊朗與美國進行核武談判的敏感時刻，顯示當局正擴大清算異議人士。

據《美聯社》報導，伊朗當局此次行動鎖定了尋求體制內改革的「改革陣線」（The Reform Front）。遭逮捕的人士包括該組織領導人曼蘇里（Azar Mansouri）、曾任外交官的阿明扎德（Mohsen Aminzadeh），以及曾經的「反美急先鋒」阿斯加扎德。

德黑蘭檢察機關透過國營通訊社（IRNA）證實，已有4人被捕（其中1人身分尚未公開），另有多人遭傳喚。官方控訴這些人士在面對「美國與猶太復國主義政權」軍事威脅之際，試圖組織活動擾亂國家政治與社會局勢；外界分析指出，這波清算與改革派於1月發表聲明，公開要求86歲的最高領袖哈米尼下台並建立過渡委員會有直接關聯。

與此同時，伊朗對外仍面臨地緣政治高度衝擊。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）週日重申，伊朗將堅持提煉濃縮鈾的權利。由於美國總統川普曾威脅若無法達成核協議將發動攻擊，美方已派遣林肯號航艦與戰機前往中東增援。此外，以色列總理納坦雅胡預計本週訪問華府，伊朗核議題勢必成為討論焦點。

目前伊朗國內情緒複雜，儘管當局實施血腥鎮壓，但街頭抗爭者對改革派的信心亦有所動搖，甚至將其與現任政權視為一體。在伊朗與美國於阿曼重啟核武談判的背景下，德黑蘭當局顯然決定攘外必先安內。

