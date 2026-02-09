為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗清算改革派 諾獎得主再判7年、德黑蘭人質危機領袖淪階下囚

    2026/02/09 21:37 即時新聞／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼。（法新社）

    伊朗最高領袖哈米尼。（法新社）

    伊朗安全部隊今日（9日）針對國內改革派運動發起大規模逮捕行動，除多名領袖被捕，受拘留的諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）更遭加處逾7年刑期。被捕名單中還包括曾於1979年，美使館人質危機的學生領袖阿斯加扎德（Ebrahim Asgharzadeh）。此舉正值伊朗與美國進行核武談判的敏感時刻，顯示當局正擴大清算異議人士。

    《美聯社》報導，伊朗當局此次行動鎖定了尋求體制內改革的「改革陣線」（The Reform Front）。遭逮捕的人士包括該組織領導人曼蘇里（Azar Mansouri）、曾任外交官的阿明扎德（Mohsen Aminzadeh），以及曾經的「反美急先鋒」阿斯加扎德。

    德黑蘭檢察機關透過國營通訊社（IRNA）證實，已有4人被捕（其中1人身分尚未公開），另有多人遭傳喚。官方控訴這些人士在面對「美國與猶太復國主義政權」軍事威脅之際，試圖組織活動擾亂國家政治與社會局勢；外界分析指出，這波清算與改革派於1月發表聲明，公開要求86歲的最高領袖哈米尼下台並建立過渡委員會有直接關聯。

    與此同時，伊朗對外仍面臨地緣政治高度衝擊。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）週日重申，伊朗將堅持提煉濃縮鈾的權利。由於美國總統川普曾威脅若無法達成核協議將發動攻擊，美方已派遣林肯號航艦與戰機前往中東增援。此外，以色列總理納坦雅胡預計本週訪問華府，伊朗核議題勢必成為討論焦點。

    目前伊朗國內情緒複雜，儘管當局實施血腥鎮壓，但街頭抗爭者對改革派的信心亦有所動搖，甚至將其與現任政權視為一體。在伊朗與美國於阿曼重啟核武談判的背景下，德黑蘭當局顯然決定攘外必先安內。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播