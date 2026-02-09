為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    格陵蘭、美國啟動協商 外長透露談話「正面」

    2026/02/09 16:36 編譯林家宇／綜合報導
    丹麥、格陵蘭外長對與美方進行的會談看法正面，但要解決格陵蘭問題仍言之過早。（彭博）

    丹麥、格陵蘭外長對與美方進行的會談看法正面，但要解決格陵蘭問題仍言之過早。（彭博）

    為處理美國總統川普出於安全要求對格陵蘭主權的索取，美國、丹麥和格陵蘭工作小組啟動協商。格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）稱7日與美方的談話「正面」，但距離解決格陵蘭前途問題還有長遠路程要走。

    莫茨費爾特在與丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）和加拿大外長阿南德（Anita Anand）舉行的聯合記者會中表示，與美方的協商「尚未到達我們理想的目標」、「這會是一段長遠的航行，要說會抵達何處言之過早。」

    拉斯穆森說，「我們並未擺脫危機，還沒有解決方案」，但「與數週前相比，如今的我們處在更好的位置。」

    川普先前宣布與歐洲就格陵蘭議題達成「一項未來協議架構」。據美國有線電視新聞網（CNN）上月報導，這份架構可能包含多項重點：商討更新1951年防禦協議、美國取得設置「金穹」飛彈防禦系統在內的全面防衛權限、明文禁止北京與莫斯科在格陵蘭活動、要求北約承擔更多格陵蘭防衛責任，以及增加美國對當地礦產的開發權。

    雖然丹麥與格陵蘭理解美國的安全顧慮，但強調格陵蘭前途必須由格陵蘭人決定，其主權和領土完整是不可上談判桌的「紅線」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播