格陵蘭、美國啟動協商 外長透露談話「正面」

丹麥、格陵蘭外長對與美方進行的會談看法正面，但要解決格陵蘭問題仍言之過早。（彭博）

為處理美國總統川普出於安全要求對格陵蘭主權的索取，美國、丹麥和格陵蘭工作小組啟動協商。格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）稱7日與美方的談話「正面」，但距離解決格陵蘭前途問題還有長遠路程要走。

莫茨費爾特在與丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）和加拿大外長阿南德（Anita Anand）舉行的聯合記者會中表示，與美方的協商「尚未到達我們理想的目標」、「這會是一段長遠的航行，要說會抵達何處言之過早。」

拉斯穆森說，「我們並未擺脫危機，還沒有解決方案」，但「與數週前相比，如今的我們處在更好的位置。」

川普先前宣布與歐洲就格陵蘭議題達成「一項未來協議架構」。據美國有線電視新聞網（CNN）上月報導，這份架構可能包含多項重點：商討更新1951年防禦協議、美國取得設置「金穹」飛彈防禦系統在內的全面防衛權限、明文禁止北京與莫斯科在格陵蘭活動、要求北約承擔更多格陵蘭防衛責任，以及增加美國對當地礦產的開發權。

雖然丹麥與格陵蘭理解美國的安全顧慮，但強調格陵蘭前途必須由格陵蘭人決定，其主權和領土完整是不可上談判桌的「紅線」。

