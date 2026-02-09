為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    高市早苗大勝 中國外交部：不要誤判形勢

    2026/02/09 16:39 中央社
    針對日本首相高市早苗（見圖）領導的自民黨在眾議院改選取得壓倒性勝利，中國外交部發言人林劍今天發表看法。（路透）

    針對日本首相高市早苗（見圖）領導的自民黨在眾議院改選取得壓倒性勝利，中國外交部發言人林劍今天發表看法。（路透）

    針對日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院改選取得壓倒性勝利，中國外交部發言人林劍今天說，日本這次選舉反映一些「深層次的結構性問題」及趨勢，「殷鑒不遠，不可不察」。而日本「極右翼勢力若誤判形勢，恣意妄為」，必將遭到日本人民的抵制和國際社會「迎頭痛擊」。

    中國外交部下午舉行例行記者會，昨天舉行的日本眾議院改選結果成為媒體關注焦點。央視新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

    林劍說，選舉是日本的國內事務。但這次選舉反映一些「深層次的結構性問題」及思潮動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，「殷鑒不遠，不可不察」。

    他又說，中方敦促日本執政當局「正視而不是漠視」國際社會的關切，走「和平發展道路」而不是「重蹈軍國主義覆轍」。恪守「中日四個政治文件」，而不是背信棄義。

    林劍宣稱，日本「極右翼勢力」若「誤判形勢，恣意妄為」，必將遭到日本人民的抵制和國際社會「迎頭痛擊」。

    他說，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。中方再次敦促日方「撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

