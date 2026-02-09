籲美借鏡高市早苗勝選 美學者：華府應積極擘劃區域願景

評論指出，高市早苗藉由中國施壓威逼的行為，帶領自民黨在眾院大選壓倒性勝出，值得川普借鏡。（法新社）

日本首相高市早苗奮力一搏，提前解散國會重新選舉，最終帶領自民黨拿下壓倒性勝利。《日本時報》（The Japan Times）評論指出，美國應從這場選戰中汲取正確的教訓，最重要的一點就是，中國對印太地區國家的威脅，為美國鞏固區域聯盟創造新的機會，但這只有在美國政府提出積極願景，並輔以具體行動和明確優先事項的情況下才能實現。

由美國智庫「外交政策研究所」非常駐研究員、曾任美國戰爭（國防）部負責印太安全事務的助理部長高階顧問的艾斯特普（Chris Estep）撰寫的評論文章指出，去年11月，高市早苗公開談論東京對台海軍事危機的潛在回應後，遭到北京的猛烈抨擊。儘管高市早苗並未宣布日本政策改變，但北京反應十分激烈，中國駐大阪總領事薛劍甚至威脅要「斬首」高市。去年12月，中國戰機用雷達鎖定日本戰機，當時美國國務院發言人雖譴責北京行為不利於區域和平與穩定，但並未採取更多措施支持東京。

中國的過度反應顯然適得其反，未能迫使高市改變策略。她在日本的支持率最初飆升至約70％，如此高的支持率使她得以在罕見的政治強勢地位下宣布提前舉行大選。

艾斯特普指出，美國決策者或許會在中國脅迫印太盟友時傾向袖手旁觀，認為中國的行為會疏遠其他國家，並促使這些國家倒向美國。一些官員甚至可能認為，印太盟友對中國的反彈會讓美國可以不用那麼重視該地區，或有利於美方對盟友提出苛刻的要求。這種想法是錯誤的。美國可以指望中國未來犯下更多錯誤，但它不應依賴中國的錯誤來推進自身在印太地區的戰略目標。美國當然也不應因苛待區域盟友而犯下錯誤。

在中國壓力下，一些國家可能會屈服於北京的要求。另一些國家則可能試圖對抗，甚至發展可能帶來更大不穩定風險的獨立能力。雖然一些印太夥伴最初會尋求與美國建立更緊密的聯繫，但美國的不確定性會促使他們逐步疏遠美國，並對中國採取對沖策略。例如，在印太之外，中國近期尋求修復與加拿大和幾個歐洲國家的關係，這正值川普政府對這些美國長期盟友採取強硬態度之際。

美國不應猶豫，必須指出中國毫不掩飾其控制台灣、主導南海，以及在印太地區建立霸權的野心，但指出競爭對手的不當行為，不應成為美國戰略中最重要的部分。與其坐等中國再次失言，美國政府更應主動出擊，採取強有力的措施來加強在該地區的盟友關係。

白宮去年底發布「國家安全戰略」（NSS）後，許多專家指出，新戰略將美國在西半球的安全目標置於印太地區的目標之上。隨後，美國1月在委內瑞拉的軍事行動引發更多質疑：川普政府是否真的能夠投入足夠的時間和精力關注印太地區？儘管有這些聲音，川普政府仍可透過加強印太同盟和強化區域嚇阻來推進美國利益，從而實施外交政策。

作為起點，白宮的下一份預算規劃應賦予美國政府在印太地區推行強有力的經濟、國防和科技議程的能力。從長遠來看，美國應將區域各方力量凝聚成更強大、更契合實際需求的夥伴關係，以避免任何國家獨自面對北京的霸凌。

艾斯特普強調，僅僅依靠中國疏遠鄰國並不能帶來一個更穩定的印太地區。中國近期的失誤為美國加強區域關係創造條件，但只有華府及盟國領袖才能真正促成此事。

