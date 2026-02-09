為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本眾議員當選人平均54歲 麻生太郎85歲最年長

    2026/02/09 16:24 中央社
    第51屆日本眾議院選舉結果揭曉，其中，最年長當選人、85歲的麻生太郎（見圖）與最年輕的當選人相差60歲。（路透檔案照）

    第51屆日本眾議院選舉結果已揭曉，結果顯示當選人平均年齡54.7歲，較前一次眾院選舉的55.6歲，年輕0.9歲。其中，最年長的當選人麻生太郎85歲與最年輕的當選人相差60歲。

    日本共產黨當選人平均年齡最大 未來團隊最小

    日本時事通信社報導，年齡為2開頭的當選人有6人，自民黨籍的村木汀25歲最年輕；而同黨的麻生太郎是所有當選人中最年長的人，目前85歲。

    從政黨區分當選人平均年齡，自民黨55.7歲、日本維新會52.5歲、中道改革聯合57.6歲、國民民主黨48.7歲、參政黨49歲、「未來團隊」40.2歲、共產黨60.5歲。

    首度當選眾議員達106人，比上屆增加7人。其中，自民黨66人最多，參政黨13人、「未來團隊」10人、國民民主7人、日本維新會5人、中道4人。

    若將世襲候選人定義為父母、岳父母、祖父母曾任國會議員，或是三親等內親屬有國會議員經驗且從同一選區出馬者，共有111人屬於世襲候選當選人，其中自民黨最多、有104人，明顯比其他黨多，其餘為中道2人、國民民主2人、日本維新會1人等。

    68名女性當選眾議員 歷來第二多

    「朝日新聞」報導，這次眾議院選舉共有68名女性當選，僅次於上次選舉的73人，為歷來第二多。女性占全體當選人的比例為14.6%。

    其中，單一選區有28名女性當選，比例代表區則有40名女性當選。按政黨分類，自民黨39人、中道8人、國民民主黨8人、參政黨8人、共產黨2人、未來團隊2人、日本維新會1人。

    本次眾議院選舉共有313名女性參選，占全部1284名候選人的24.4%，高於上屆的23.4%，創下歷史新高。

