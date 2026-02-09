為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日媒：高市早苗大勝後如何面對日中關係 成為課題

    2026/02/09 16:36 中央社
    日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議員選舉取得壓倒性勝利，日媒報導直指，高市早苗能否緩和因「台灣有事」說而導致日中緊張關係，將受到外界關注。儘管高市曾表示願與中國保持溝通，但中方至今似乎無意回應。（美聯社）

    日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議員選舉取得壓倒性勝利，日媒報導直指，高市早苗能否緩和因「台灣有事」說而導致日中緊張關係，將受到外界關注。儘管高市曾表示願與中國保持溝通，但中方至今似乎無意回應。（美聯社）

    日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議員選舉取得壓倒性勝利，日媒報導直指，高市早苗能否緩和因「台灣有事」說而導致日中緊張關係，將受到外界關注。儘管高市曾表示願與中國保持溝通，但中方至今似乎無意回應。

    共同社報導，對高市早苗而言，未來如何在外交與安全保障領域，因應與日本關係惡化的中國和「動搖國際秩序」的美國，將成為重要課題。

    報導提到，高市早苗除了能否緩和日中緊張關係外，美國總統川普（Donald Trump）「動搖國際秩序的言行」也難免令人不安。她在選前強調，日本將根據安保環境的變化加強威懾力，預料日本未來的防衛預算將大幅增加。

    報導說，2025年11月，中國方面在高市早苗發表「台灣有事」說後，提醒本國公民避免前往日本；今年1月間更宣布加強對日出口管制。儘管她表達「正因為存在懸而未決的問題才更需要保持溝通」，並呼籲與中國國家主席習近平直接對話，但中方似乎無意作出回應。

    根據報導，在川普4月訪中前，預料3月在美國華府舉行的日美首腦會談上，高市早苗與川普將協調對中戰略。此外，高市能否促使「將重心轉向西半球」的美國，重申對亞洲事務的承諾，也將是會談焦點。

    報導提到，因這次眾院改選一度中斷的「國家安全保障戰略」等3份安保相關文件，是否在今年內修改的討論料將加速。

    此外，美國要求盟國將防衛支出等提高到國內生產毛額（GDP）的5%，未來日本的具體增幅也將受到關注。至於放寬日本防衛裝備出口規則，也可望儘快得出結論。

    日本首相高市早苗。（路透）

    日本首相高市早苗。（路透）

