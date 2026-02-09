為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    捶心肝！ 日本小黨「未來團隊」 痛失2個比例代表席次

    2026/02/09 16:15 即時新聞／綜合報導
    日本小黨未來團隊，在眾院選舉少拿2個比例代表席次。未來團隊候選人示意圖。（圖擷自チームみらい臉書）

    好可惜！日本眾議院選舉由首相高市早苗率自民黨大勝，不過，由於自民提出的比例代表制候選人不足，白白失去了14個席次，甫於2025年5月8日創立的小黨「未來團隊（チームみらい）」，也在另一種情況下少拿2個席次。

    《讀賣新聞》報導，未來團隊在「近畿選區」的京都1選區推出候選人堀場幸子、京都2選區推出酒井勇輔。至於未來團隊的近畿地區比例代表名單，也只有登記這2人，是為「雙重提名」。

    在開票後，未來團隊按照政黨票可在近畿地區拿到2個比例代表席次，但堀場幸子、酒井勇輔在各自選區個人得票率都未過規定的10％門檻，無法以比例代表制達成「復活當選」，這2個名額分別改由中道改革聯盟、維新黨取得。

    有趣的是，自民黨因提名不足在「南關東選區」失去了比例代表6席、「東京選區」失去5席、「北陸信越選區」失去2席、「中國選區」失去1席，一共白白送給他黨14席，其中東京、南關東各有1席是給了未來團隊。

    可以說未來團隊在近畿地區失去了2個比例名額，又從自民黨那裡白撿了2席。未來團隊從選前0席的新政黨，在此次眾院大選後一共獲得11個比例代表席次。

