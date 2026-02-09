北京給台灣的示範？ 華爾街日報：黎智英形同死刑 被統治代價攤在眼前

黎智英遭重判20年，《華爾街日報》對此發表社論，直言對78歲的他而言這形同「死刑」，並強調此案是北京向台灣展示「被中共統治會是什麼樣子」的清晰警告。（法新社資料照）

香港壹傳媒創辦人黎智英今（9）日遭重判20年，《華爾街日報》隨即發表題為〈黎智英獲判死刑〉的社論。社論不僅痛批這項判決是對一名78歲老人的「死刑」，更直言此案具備極強的政治暗示：北京正透過摧毀黎智英，向台灣傳遞一個關於「被中共統治會是什麼樣子」的清晰訊號。

諾貝爾和平獎提名 對比20年死刑

《華爾街日報》社論委員會特別揭露，就在宣判前夕，美國五位跨黨派國會議員已致函奧斯陸，提名黎智英角逐「諾貝爾和平獎」。社論強調，黎智英是當今世上最受之無愧的人選，他為了守護自由繁榮的特質，寧願冒著被捕入獄的風險也絕不逃亡。

然而，這份國際榮譽換來的卻是北京的鐵腕報復。社論指出，對現年78歲、健康惡化且已被單獨監禁5年的黎智英來說，20年徒刑「無異於死刑」。他被囚禁在只有一扇固定窗戶、幾乎看不見陽光的囚室中，這項判決宣告了香港作為「自由燈塔」的時代正式落幕。

社論回顧1984年《中英聯合聲明》，當時北京承諾香港「50年不變」，但黎智英的遭遇印證了社論在40多年前的憂慮：五百萬自由人民的未來，最終仍由不寬容且不穩定的極權政府決定。社論批評，所謂的「一國兩制」已徹底被北京的「鐵蹄」踐踏，法治在政府重視的領域中早已蕩然無存。

給台灣的最後警告：這就是被統治的代價

在社論末段對台灣發出嚴厲警告，認為黎智英案的核心受眾不只是香港人，更是台灣人。社論指出，北京傳遞給台灣的訊息再清晰不過：在中國共產黨統治下，任何關於自由與自治的承諾，最終都可能演變成長達20年的清算與政治死亡。

社論最後呼籲，美國總統川普預計於今年4月訪問北京，白宮應思考持續監禁一名追求自由的老人，對中國國際形象帶來的反效果；而對於正觀察香港結局的台灣，這場審判無疑是中共統治邏輯的真實示範。

