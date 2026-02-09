聲援黎智英！ 華爾街日報：20年徒刑對他「無異於死刑」

黎智英挺身捍衛香港自治和自由，遭北京冠上違反國家安全罪名，並重判20年。（美聯社）

香港壹傳媒創辦人黎智英因違反「港區國安法」，在9日被判處20年重刑。《華爾街日報》（WSJ）旋即發出社論指出，這對已被單獨監禁5年且高齡患有慢性病的黎智英「無異於死刑」，也再次證實，香港如今已牢牢處於北京「鐵蹄」之下。

該報指出，這項判決標誌著黎智英長達26個月的審判結束，他被控2項「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」及1項「串謀發布煽動刊物罪」，「但這些指控都是捏造的」。這項判決也標誌著一個更大的夢想破滅：香港在中國統治下，能否保住那些曾經將香港從一片荒蕪之地變成希望和機遇燈塔的自由。

1984年，英國和中國發表聯合聲明，闡明香港主權移交中國的條件，香港的未來自此蒙上一層陰影。中國共產黨能否維護自由市場社會所要求的權利和自由？答案是否定的。該報指出，他們在40多年前的社論中已表達同樣的疑慮，「這份（中英聯合）聲明的本質，是五百萬原本享有自由的人民的未來，很快將由一個以不寬容和不穩定著稱的極權政府來決定」。

黎智英的遭遇印證這層擔憂。對這位78歲的報人來說，20年的刑期無異於死刑。他身體欠佳，過去5年大部分時間都被單獨監禁，唯一的窗戶被固定住，擋住了陽光。在此期間，香港政府剝奪他選擇律師的權利，並在沒有法院命令的情況下沒收他創辦的《蘋果日報》。同一日，6名前《蘋果日報》高層也因相同罪名被判處多年監禁。

這並非英國統治下的香港的運作方式，也並非世界貿易和金融中心應有的運作方式，但這是中國統治下的香港的運作方式。無論香港政府如何辯解，香港市民都明白北京才是真正的掌權者。

在黎智英判刑日，許多民眾排隊進場旁聽，因為他們認為黎智英為他們挺身而出，從黎智英身上看到令香港自由繁榮的特質，以及他寧願冒著被捕入獄的風險，也不願放棄原則或逃往國外的勇氣。

有些人曾希望香港的司法機構能夠阻止香港被中國體制吞噬，但這終究未能實現。 2024年6月，香港終審法院英國籍海外非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）辭去職務，正如他在《金融時報》撰文所指出，香港的法治「在政府高度重視的任何領域都已嚴重受損」。

黎智英因危害國家安全罪名被定罪，如果無人採取行動，他將在監獄中度過餘生。美國總統川普已就黎智英的困境向習近平提出申訴，並計畫於4月訪問北京。此時此刻，北京方面應該有人捫心自問：繼續監禁一位老人，持續招致負面輿論和譴責，是否真的符合中國的利益？

