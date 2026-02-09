法新社：高市早苗經濟政策 面臨選民期待與市場壓力雙重考驗

高市早苗帶領自民黨在眾院大選打了漂亮一仗，但專家對其經濟政策提出諸多疑慮。（美聯社）

日本首相高市早苗帶領所屬自民黨在眾議院大選中大獲全勝，激勵日股在9日飆至歷史新高，但《法新社》引述專家警告，高市可能難以同時取悅選民和市場。

自民黨在8日眾議院大選中贏得3分之2的多數席位，是該黨自1955年成立以來的最佳成績。9日，日經225指數一度上漲超過5％，首度突破57000點大關，日圓兌美元匯率也走強。

全球知名的線上交易經紀商Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda ）表示，此次勝利賦予高市早苗「推行大規模支出計畫所尋求的授權」。他表示，日本股市「有望受益於更高的財政支出，但利率仍將保持寬鬆，實際利率甚至為負數」。

SPI資產管理公司的英尼斯（Stephen Innes）表示，「從政治角度來看，高市將獲得更大的行動自由，無需在每一項決策上都討價還價，以求達成最低共識」。

然而，選民在過去的選舉中放棄自民黨的一個主要原因是通貨膨脹，在經歷數十年的物價穩定或下跌之後，通貨膨脹對家庭來說是一個令人擔憂的現象。例如，米價在2025年翻了一倍。

經濟學家表示，去年推出1350億美元的刺激方案後，由於市場對日本債務的擔憂，高市的迴旋餘地有限。日本的債務規模是國內生產毛額（GDP）的2倍多，此一比例高於其他主要經濟體。

日圓近來走勢也十分疲軟，人們猜測日本政府可能與美國合作，出手干預以穩定日圓。本月初，高市在競選活動中大談日圓貶值對日本出口商的益處，更加劇日圓的貶值壓力。

在競選期間，高市曾提出暫停徵收食品消費稅，但這導致日本長期公債殖利率飆升至歷史新高。8日，她告訴媒體，必須就此舉進行進一步討論。《彭博》分析，此舉將導致日本每年損失5兆日圓的財政收入。

高市也重申自己「負責任且積極主動」的財政政策理念。但她補充說，「我們將確保必要的投資，公共和私營部門都必須投資，我們將建立一個強大且具有韌性的經濟體」。

日本國際問題研究所（JIIA）的小谷哲夫（Tetsuo Kotani，音譯）表示，高市可能難以讓選民滿意，最終選民可能會感到「被背叛」，「實際上，高市內閣的政策不太可能抑制選民期望她解決的通膨問題」。他補充道，與增加國防開支掛鉤的所得稅上調也將不可避免，如果這些政策導致股市、日圓和國債三重下跌，民眾的生活將更加艱難。

高市也承諾增加國防開支，以此作為她向美國總統川普承諾日本將減少對美依賴的一部分。但小谷哲夫表示，由於日本低出生率導致的人員短缺，這「不會從根本上增強日本的國防能力」。

凱投宏觀（Capital Economics）的蒂利安特（Marcel Thieliant）預計高市不會推出任何新的大規模支出或減稅措施，「我們認為近期財政擴張是為了在選舉前鞏固公眾支持，而非預示未來的走向。由於參議院選舉要到2028年才會舉行，我們預計不會再有進一步的大規模財政寬鬆政策」。

法政大學政治學教授白鳥浩表示，高市希望效仿其導師、前首相安倍晉三的「安倍經濟學」，即大規模支出和低利率政策，「但安倍經濟學是在日本通貨緊縮、日圓升值時期實施，現在是通膨時期，日圓貶值加劇通膨，市場對財政狀況可能惡化的擔憂正在做出反應」。他說，並非所有選民都能理解這種邏輯。

