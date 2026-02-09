為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    擋下旋風！ 自民黨同黨操戈 渡邊真太朗擊敗高市早苗背書候選人

    2026/02/09 13:27 即時新聞／綜合報導
    日本栃木縣第3選區，擁有自民黨籍但未獲黨內支持的獨立參選人渡邊真太朗當選眾議員。（圖擷自渡邊真太朗臉書）

    日本栃木縣第3選區，擁有自民黨籍但未獲黨內支持的獨立參選人渡邊真太朗當選眾議員。（圖擷自渡邊真太朗臉書）

    日本首相高市早苗，帶領自民黨席捲眾院選舉，不過這陣旋風沒有吹到栃木縣第3選區，擁有自民黨籍但未獲黨內支持的獨立參選人渡邊真太朗，擊敗獲高市背書的候選人簗和生。

    《產經新聞》報導，33歲的渡邊真太朗來自栃木縣那須烏山市，曾是銀行員、栃木縣知事福田富一後援會事務所員工，他和尋求眾議員連任的同黨46歲簗和生展開對決，被視為保守派內部分裂。

    事實上，在小選區制（單一選區）的栃木縣3選區，渡邊真太朗2024年就曾和簗和生交鋒，當時他同樣有自民黨籍並獨立參選，但以178票的微小差距落敗。

    如今渡邊真太朗捲土重來，以5萬8483票當選，在6日獲得高市早苗站台助選的簗和生，則拿到了5萬3975票。不過，簗和生最終還是靠著自民黨比例代表制「復活」，再度取得眾議員席次，栃木縣3選區真正落選的只有中道改革聯合61歲參選人伊賀央。

    6日獲得高市早苗站台助選的簗和生，在栃木縣第3選區敗給渡邊真太朗，不過他還是靠著比例代表制取得眾議員席次。（圖擷自自民黨官網）

    6日獲得高市早苗站台助選的簗和生，在栃木縣第3選區敗給渡邊真太朗，不過他還是靠著比例代表制取得眾議員席次。（圖擷自自民黨官網）

