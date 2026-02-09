高市早苗狂勝 中媒：警惕3重風險、日本在台灣問題上將更挑釁

日本首相高市早苗率領自民黨在8日的眾議院選舉中，取得壓倒性勝利。（美聯社）

日本昨天（8日）舉行眾議院選舉，首相高市早苗率領的自民黨奪下316席取得壓倒性勝利。中共官媒新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」今天（9日）發文：「高市早苗賭贏了，日本可能更危險了」，直指中共接下來需警惕的三重風險，包括在台灣問題上，日本將更具挑釁性，中日關系將更跌宕起伏。

文中指出，自民黨拿下超過三分之二的席位，創造了安倍都沒能創造的「奇蹟」，也導致「平衡被徹底打破」，接下來需警惕日本的三重風險。

第一是日本修憲黷武的風險，因為在眾議院擁有過三分之二絕對多數，高市跨過了修憲必需門檻。不排除她之後會強行修改和平憲法，將自衛隊改為「國防軍」，加速日本「國家正常化」。隨後，大規模擴軍備戰，甚至不排除謀求獲得核武。文中亦指，日本在台灣問題上將更具挑釁性，中日關係將更跌宕起伏，「日本已經不是過去的日本」。

第二是日本更加民粹化的風險。文中指出，如果不是日本社會整體向極右翼轉變，不是高市鼓動民粹化的傾向，這次選舉不可能是這樣的結果。不排除高市愈走愈遠，進一步修改教科書，加強日本的戰爭敘事，美化日本軍國主義。

第三是日本經濟豪賭的風險。為了讓日本經濟走出泥潭，不排除高市將推出超大規模財政刺激計劃，以前所未有的量化寬鬆應對通膨和民生壓力，風險難以預測。文中並以在任僅49天的英國前首相特拉斯（Liz Truss）為例。

不過文中最後也稱，高市早苗不容小覷，她敢豪賭舉行「突襲式」大選，又取得「碾壓式」成功，充分說明她過人的手腕、膽量以及賭性。「我們必須清醒，這就是日本當下的現實，我們還不得不與高市打交道。雖然不樂見，但必須正視。」

