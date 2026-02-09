為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中道敗選兩樣情 公明議席不減反增、立憲縮水1/7

    2026/02/09 12:17 中央社
    日本立憲民主黨與公明黨合組的最大在野陣營「中道改革聯合」在眾議院選舉慘敗，其中28名公明黨出身候選人確定全員當選，但立憲民主黨出身者僅拿下21席，少於公明黨出身者。（美聯社）

    日本立憲民主黨與公明黨合組的最大在野陣營「中道改革聯合」在眾議院選舉慘敗，其中28名公明黨出身候選人確定全員當選，但立憲民主黨出身者僅拿下21席，少於公明黨出身者。（美聯社）

    日本立憲民主黨與公明黨合組的最大在野陣營「中道改革聯合」在眾議院選舉慘敗，其中28名公明黨出身候選人確定全員當選，但立憲民主黨出身者僅拿下21席，少於公明黨出身者。

    第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄；自民黨加上共同執政夥伴日本維新會的36席，執政聯盟總共352席。

    相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合（簡稱中道）則大幅萎縮至49席，慘敗收場。

    「日本經濟新聞」報導，中道席次由選前的167席大幅減至49席，236名候選人中，成功當選的比例僅有20.7%。

    若僅看公明黨出身的候選人，28人全數當選。公明黨在2024年以執政黨身分參選時僅獲得24席，這次等同於增加了4席。

    中道這次的戰術是公明黨出身的候選人全部投入比例代表選舉，單一選區候選人則以立憲民主黨出身者為主。

    公明黨出身的候選人在全國11個比例代表區幾乎名列較高的順位，成為席次增加的主因。其中，曾任公明黨代表（黨主席）的石井啓一，2024年曾以代表身分落選，這次名列北關東區的比例代表區候選人，確定當選。

    中道這次在比例代表選區拿下42席，還較2024年眾議院選舉立憲民主黨與公明黨合計的64席還少。當時兩黨尚未整合，公明黨還是自民黨的執政聯盟夥伴。

    出身立憲民主黨、目前整合到中道的前眾議員共144人，其中只有21人確定當選，這相當於立憲民主黨出身的候選人僅約1/7勝出。

    另外，中道黨內也有一些資深前議員落選，像是曾任立憲民主黨代表的枝野幸男。他在日本發生311大地震期間，曾不眠不休舉行記者會說明災情及政府作為，贏得好評；另外還有83歲資深前眾議員小澤一郎。

    「讀賣新聞」報導，小澤一郎、中道共同幹事長安住淳、玄葉光一郎、枝野幸男，雖然身兼單一選區與比例代表選區的候選人，但是這4人在單一選區失利，且未能在比例代表「復活」當選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播