中道敗選兩樣情 公明議席不減反增、立憲縮水1/7

日本立憲民主黨與公明黨合組的最大在野陣營「中道改革聯合」在眾議院選舉慘敗，其中28名公明黨出身候選人確定全員當選，但立憲民主黨出身者僅拿下21席，少於公明黨出身者。

第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄；自民黨加上共同執政夥伴日本維新會的36席，執政聯盟總共352席。

相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合（簡稱中道）則大幅萎縮至49席，慘敗收場。

「日本經濟新聞」報導，中道席次由選前的167席大幅減至49席，236名候選人中，成功當選的比例僅有20.7%。

若僅看公明黨出身的候選人，28人全數當選。公明黨在2024年以執政黨身分參選時僅獲得24席，這次等同於增加了4席。

中道這次的戰術是公明黨出身的候選人全部投入比例代表選舉，單一選區候選人則以立憲民主黨出身者為主。

公明黨出身的候選人在全國11個比例代表區幾乎名列較高的順位，成為席次增加的主因。其中，曾任公明黨代表（黨主席）的石井啓一，2024年曾以代表身分落選，這次名列北關東區的比例代表區候選人，確定當選。

中道這次在比例代表選區拿下42席，還較2024年眾議院選舉立憲民主黨與公明黨合計的64席還少。當時兩黨尚未整合，公明黨還是自民黨的執政聯盟夥伴。

出身立憲民主黨、目前整合到中道的前眾議員共144人，其中只有21人確定當選，這相當於立憲民主黨出身的候選人僅約1/7勝出。

另外，中道黨內也有一些資深前議員落選，像是曾任立憲民主黨代表的枝野幸男。他在日本發生311大地震期間，曾不眠不休舉行記者會說明災情及政府作為，贏得好評；另外還有83歲資深前眾議員小澤一郎。

「讀賣新聞」報導，小澤一郎、中道共同幹事長安住淳、玄葉光一郎、枝野幸男，雖然身兼單一選區與比例代表選區的候選人，但是這4人在單一選區失利，且未能在比例代表「復活」當選。

