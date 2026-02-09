濟州島暴風雪打亂逾百航班、萬人哀嚎！ 機場加開到深夜疏運

遊客在南韓濟州島漢拏山賞雪。示意圖。（歐新社資料照）

南韓昨天（8日）受強烈寒流襲擊，濟州島漢拏山降下超過18公分暴雪，加上強風影響，導致海陸空交通大亂，濟州國際機場一度取消逾百航班，超過1萬名旅客行程受阻。據報導，今天（9日）機場航班已恢復正常運作，惟山區道路與漢拏山仍實施管制。

綜合韓媒報導，此前，濟州國際機場因積雪及強風一度關閉跑道，截至8日下午3時，原定461個航班中有164班次取消、5班次折返。據估算，當天滯留濟州的旅客約1.1萬人。為疏解滯留旅客，自8日下午雪勢減弱開始，機場臨時增開27班航班（出發15班、抵達12班），並營運至深夜，同時為深夜滯留旅客準備毛毯和床墊及礦泉水等物資。

目前，濟州機場的所有氣象特報均已解除，自清晨起航班起降陸續進行。

陸上交通方面，部分山區道路仍持續受到影響，包括漢拏山國立公園的7條登山步道全面禁止進入。與此同時，陸續傳出因路面結冰打滑和強風吹損設施物等引發的事故，已有37人因此送醫治療。

海上交通同樣受到影響，受強風影響，連接濟州與楸子島、全羅南道珍島、木浦等地的客輪航線停運，光州和全羅南道西部海域連接全南島嶼的39條航線、52艘客輪也被管制。

濟州清晨氣溫約在攝氏0度上下，白天最高氣溫預計回升至8至11度；山區至上午為止，仍可能會飄落零星降雪。氣象廳提醒，在積雪地區已降下的雪可能結冰，導致路面形成薄冰，呼籲民眾務必注意安全。

