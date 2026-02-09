黎智英案關鍵大事記：從傳媒大亨到階下囚

香港壹傳媒創辦人黎智英9日遭法院重判20年徒刑。現年78歲的他，因堅持爭取民主與不認罪，餘生恐將在鐵窗後度過。（美聯社檔案照）

香港壹傳媒創辦人黎智英今（9）日遭香港法院依《港區國安法》重判有期徒刑20年。法官認定他在「串謀勾結外國勢力」等案中扮演主腦，情節屬最嚴重的「罪行重大」；這項判決讓現年78歲的黎智英恐將老死獄中，更被視為香港民主與新聞自由淪喪的末日指標。

以下為黎智英案關鍵大事記：

■2019年：反送中風暴起點

●挺身抗爭：黎智英高調支持「反送中」運動，並赴美會見時任副總統彭斯及國務卿龐皮歐，被北京官媒點名視為「禍港四人幫」首領。

■2020年：國安法實施與失去自由

●8月｜壹傳媒遭抄家：港警國安處出動逾200人，大舉搜查《蘋果日報》大樓。黎智英被雙手上銬帶走，畫面震撼全球。

●12月｜未審先囚：黎智英保釋遭法院撤銷，即刻還押。自此失去自由，至宣判日已被關押超過5年。

■2021-2022年：北京介入與蘋果日報殞落

●2021年6月｜蘋果日報停刊：港府凍結壹傳媒資產，導致資金斷鏈，《香港蘋果日報》被迫停刊，創立26年的傳媒帝國瓦解。

●2022年12月｜人大釋法攔阻：黎智英原獲准聘請英國律師抗辯，但港府提請中國人大常委會「釋法」攔阻，導致案件一再延宕。

■2023-2024年：遲來的世紀大審

●2023年12月｜案件開審：遭還押3年後，案件終於在3名國安法指定法官面前開審。

●2024年11月｜首度出庭作供：黎智英打破沉默親自應訊，強調「反對暴力、爭取普選」，並否認提倡港獨。

■2025-2026年：定罪與重判

●2025年12月｜各項罪名成立：法官裁定黎智英「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全部成立。

●2026年2月9日｜正式宣判：香港法院今日宣判，黎智英遭重判有期徒刑20年，這位78歲的媒體人恐將在獄中度過餘生。

