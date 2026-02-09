曾發聲譴責中共軍演！日本親台派中山泰秀 相隔5年重返國會

親台的日本前防衛副大臣中山泰秀，在大阪艱困選區兩度落選，這次以比例復活，相隔5年重返國會。（資料照）

本屆眾院大選，自民黨在高市早苗領軍下大勝，黨內親台派與安倍派勢力大幅回流，其中極為親台的前防衛副大臣中山泰秀，在大阪艱困選區兩度落選，這次以比例復活，相隔5年重返國會。

中山泰秀出身於大阪的政治世家，父親中山正暉曾任建設大臣，是一位「鐵桿親台派」，1972年日本與中國建交時，中山正暉曾大力反對日本與台灣斷交，1978年日本國會表決「日中友好和平條約」時，他挺身投下反對票。

請繼續往下閱讀...

中山泰秀的挺台也是血脈相傳，他在擔任副防衛大臣時，曾於2021年公開表示「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人」，可惜他在同年舉行的眾院大選落敗。

中山所處的大阪是日本維新會的大本營，對自民黨而言，大阪是最艱困選區，即使今年自民黨在高市早苗的旋風下，拿下史上最高的316席，可說是橫掃全國，但在大阪的19個小選區卻僅拿下1席，中山這次同樣在小選區落敗，最後是以比例代表復活。

中山與前首相安倍晉三和現任首相高市早苗關係緊密，他的專業領域為外交與國家安全保障，在中東事務上有豐富的經驗，尤其熟悉以色列問題。2021年他在眾院大選落敗後，時任自民黨政調會長的高市早苗很惜才，邀他擔任政調會長特別輔佐。

中山即使沒有擔任眾議員，依舊非常關注台灣安全問題，對於共軍舉行環台軍演，他率先發聲譴責。去年4月還被國民黨前副秘書長蔡正元鎖定造謠攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法