北京最不想看到結果！高市早苗獲「超級授權」 劍指軍工解禁與情報局

高市早苗發動解散國會豪賭成功，執政聯盟一舉跨越眾議院3分之2門檻。這份「超級授權」讓她在修憲、軍備與國安體制改革上，首次具備制度層面的操作空間。（美聯社）

日本大選落幕，由首相高市早苗率領的執政聯盟，確定在眾議院囊括超過3分之2席次。這場壓倒性勝利，讓高市內閣取得了罕見的「超級授權」。權威期刊《經濟學人》分析，高市早苗將利用這股絕對優勢，徹底擺脫過去日本政治的溫吞與協商慣例，優先推動2項極具爭議的「鷹派」議程：解除武器出口禁令，以及成立日本戰後首個「國家情報局」。

高市體制的確立，意味著日本「安保政策」將出現質變。隨著內部挑戰者噤聲，她已準備好將其競選承諾轉化為法律。《經濟學人》指出，除了外界熟知的修憲外，新政府的優先清單還包括「解除武器出口限制」，這將直接振興日本國防產業，讓日本軍工鏈能進入國際市場。

此外，針對長期被視為日本國安軟肋的反間諜能力，高市早苗計畫利用這次的民意授權，成立一個全新的「國家情報局」。這在過去是政治禁忌，但如今握有3分之2席次優勢的執政聯盟，已具備無視在野黨杯葛、強行立法的制度實力。

重金屬鼓手擊潰「5G」老人團

報導指出，這場選舉也標誌著日本傳統左派勢力的崩潰。由立憲民主黨與公明黨倉促合併的「中道改革聯合」（CRA），因領導層清一色是高齡男性，被網路世代譏諷為「5G」（日語大叔 Oji-san 的諧音，意指5個老頭），最終席次慘遭腰斬。

反觀曾是重金屬鼓手、作風直率的高市早苗，精準捕捉了選民渴望「強勢領導」的心理。她在12天內跑遍全國1萬2480公里，成功說服選民：在動盪的地緣政治下，日本需要的不是傳統的和平主義，而是更務實強硬的國防路線。

《經濟學人》分析，執政聯盟手中的「3分之2」席次，是日本憲政體制下的終極武器。這意味著高市陣營擁有「再議決權」，即便法案遭到參議院（執政黨未過半）阻擋，眾議院也能再次表決強行通過。

換言之，未來數年日本國會將形同高市早苗的「單行道」。然而分析也提醒，雖然國內立法阻力歸零，但從債券市場對財政擴張的恐慌，到北京當局對日本「再武裝」的潛在反制，這場勝利後的治理挑戰，才正要開始。

